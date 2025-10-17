Language
    बिहार चुनाव: आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 14 हैंडलरों पर छह प्राथमिकी

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने 14 हैंडलर्स के खिलाफ छह एफआईआर दर्ज की हैं। 100 आपत्तिजनक पोस्ट हटाए गए हैं और 135 प्रोफाइल निगरानी में हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे काम कर रही है। लोगों से जिम्मेदारीपूर्वक सोशल मीडिया उपयोग करने की अपील की गई है।

    आपत्‍त‍िजनक पोस्‍ट मामले में कार्रवाई।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के दौरान फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसार अभी तक 22 आपत्तिजनक लिंक के आधार पर 14 हैंडलर्स के विरुद्ध छह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें आचार संहिता उल्लंघन के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आइटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    ईओयू के अनुसार, कुल 100 आपत्तिजनक पोस्ट व लिंक की पहचान कर उसे एक्स, मेटा और यूट्यूब के प्लेटफार्म से हटाने या लाक करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 135 प्रोफाइल और इंटरनेट मीडिया हैंडल्स की पहचान की गई है, जिन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। इनमें 28 यूट्यूब चैनल, 77 इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल और 40 हैंडल्स शामिल हैं।

    दरअसल, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया की निगरानी के लिए सोशल मीडिया मानीटरिंग सेल का गठन किया गया है। यह विशेष सेल 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन कार्यरत है, जिसके लिए तीन पालियों में पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या आचार संहिता उल्लंघ्ज्ञन से जुड़ी पोस्ट, वीडियो आदि मिलने पर यह सेल मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है। ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप, प्रोफाइल, चैनल आदि के एडमिन या सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिन हैंडल्स या प्लेटफार्म पर बार-बार भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है, उन्हें वाचलिस्ट में रखा गया है। ताकि अगली बार किसी भी तरह की गलत पोस्ट करने पर तुरंत ब्लाक करने की कार्रवाई की जा सके।


    ईओयू को 9031829067 पर करें शिकायत


    ईओयू अधिकारियों ने आमलोगों से इंटरनेट मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक एवं संयमित उपयोग करने की अपील की है। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले पोस्ट या साम्रगी के संबंध में मोबाइल नंबर 9031829067 या ई-मेल आइडी (cybercell-bih@nic.in) पर सूचना देने को कहा गया है।