ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार NDA से जुड़े कई राजनेताओं के परिवार के सदस्‍यों की किस्‍मत चमक गई। मतदाताओं ने दूसरी पीढ़ी को भी सर-माथे पर बिठाया, लेक‍िन जो एनडीए से अलग रहे, उनमें से अधिसंख्‍य को करारी हार का सामना करना पड़ा। लालू के एक बेटे भी हारे चुनाव लालू परिवार में भी एक बेटे को जीत तो दूसरे को हार म‍िली। कई राउंड में पिछड़ने के बाद तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) ने आखिरकार जीत हासिल की। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) जादू नहीं चला सके।

ज‍िन्‍हें हार का सामना करना पड़ा उनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर (Karpuri Thakur) की पोती डा. जागृति‍, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (Ex Minister RCP Singh) की पुत्री लता सिंह के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार, सूरजभान सिंह की पत्‍नी वीणा सिंह, मुन्‍ना शुक्‍ला की पुत्री शिवानी शुक्‍ला को भी जनता ने भाव नहीं दिया। शहाबुद्दीन के बेटे को मिली जीत हालांक‍ि दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन (Md Shahabuddin) के बेटे ओसामा शहाब, पूर्व मुख्‍यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पौत्री डा. करिश्‍मा एनडीए की लहर में भी जनादेश अपने पक्ष में ले आईं। मांझी की बहू-समधन की नैया भी पार अब बाद राजग की करें तो यहां बहू, बेटी, पत्‍नी, समधन तक का बेड़ा पार हो गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और समधन ज्‍योत‍ि देवी फिर से विधायक चुन ली गई हैं।