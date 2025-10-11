चुनावी खर्च की कड़ी निगरानी: पटना में व्यय प्रेक्षकों की तैनाती, नागरिकों के लिए शिकायत नंबर जारी
पटना में आगामी विधानसभा चुनाव के खर्च पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने तीन व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त किया है। इन प्रेक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। नागरिकों से चुनाव संबंधी शिकायतों और सुझावों के लिए सीधे संपर्क करने का आग्रह किया गया है।
जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में खर्च पर पैनी नजर रखने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पटना जिले के लिए तीन व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त किया है।
शुक्रवार को तीनों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के व्यय लेखा एवं अकाउंट कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें आयोग के प्रविधानों का अक्षरशः पालन का निर्देश दिया गया।
समाथा मुलामुडी ने मोकामा, बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों, मसौढ़ी, पालीगंज व बिक्रम सीटों के लिए व्यय प्रेक्षक आनंद भाष्कर और पदम राम ने बख्तियारपुर, पटना साहिब, फतुहा व फुलवारी के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में कोषांगों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। व्यय प्रेक्षकों ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन का निर्देश दिया। बांकीपुर, कुम्हार, दानापुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक हर्षद सदाशिव आराधी देर रात पटना पहुंचे हैं।
शनिवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत टीमों एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम, एफएसटी (फ्लाइंग सर्विलांस टीम), वीएसटी (वीडियो सर्विलांस टीम), वीवीआई (वीडियो व्यूईंग टीम) व लेखादल लेखा दल (अकाउंटिंग टीम) के साथ बैठक करेंगे।
इस क्रम में सभी चिह्नित एसएसटी स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त, व्यय प्रेक्षकों द्वारा एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी) व कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) के कार्यों की जानकारी ली गई। इन स्थलों का भ्रमण 12 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा।
नागरिक इन नंबरों पर करें चुनावी शिकायतें, दे सुझाव
तीनों व्यय प्रेक्षकों ने बताया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के आम नागरिक चुनाव संबंधी शिकायतें या सुझाव सीधे उनके मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं।
- समाथा मुलामुडी: 9470241108
- आनंद भाष्कर: 9470241161
- पदम राम: 9470241168
- हर्षद सदाशिव आराधी: 9470247195
