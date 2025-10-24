Bihar Elections: पहले चरण के हर विधानसभा क्षेत्र में बूथवार ईवीएम का हुआ आवंटन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्‍य में पहले चरण वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथवार ईवीएम एवं वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर आ‍ड‍िट ट्रेल) का आवंटन का काम शुक्रवार को कर दिया गया। पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान छह नवंबर को कराया जाना है। इवीएम आवंटन की यह प्रक्रिया निर्वाची अधिकारी की देखरेख में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं चुनाव आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षकों की मौजूदगी में किया गया।

18 जिलों के रैंडमाइजेशन का काम पूरा बूथवार इवीएम आवंटन दूसरे रैंडमाइजेशन के तहत किया जाता है। विधानसभा के लिए आवंटित ईवीएम का बूथवार वितरण के बाद शेष इवीएम व वीवीपैट को सुरक्षित रख लिया गया है। जिन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में रैंडमाइजेशन का काम किया गया है उनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर सम्मलिति हैं।

46,499 बैलेट यूनिट का आवंटन पहले चरण से संबंधित जिलों में कुल 46,499 बैलेट यूनिट (बीयू), 44,959 कंट्रोल यूनिट (सीयू ) और 44,959 वीवीपैट बूथों के लिए आवंटित किया गया है। साथ ही 9376 बीयू, 9069 सीयू और 12,668 वीवीपैट मशीनें सुरक्षित रखी गई है। इवीएम व वीवीपैट की पूरी सूची सभी उम्मीदवारों और चुनाव एजेंटों को उपलब्ध करा दी गई है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक है वहां पर बीयू की संख्या बढ़ा दी गई है।