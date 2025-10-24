Language
    Bihar Elections: पहले चरण के हर विधानसभा क्षेत्र में बूथवार ईवीएम का हुआ आवंटन

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:30 PM (IST)

    बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी तेज़ी से चल रही है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथों के अनुसार ईवीएम का आवंटन किया गया है। चुनाव आयोग की निगरानी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह प्रक्रिया पूरी हुई। ईवीएम को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

    Hero Image

    ईवीएम-वीवीपैट। सांकेतिक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्‍य में पहले चरण वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथवार ईवीएम एवं वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर आ‍ड‍िट ट्रेल) का आवंटन का काम शुक्रवार को कर दिया गया। पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान छह नवंबर को कराया जाना है। इवीएम आवंटन की यह प्रक्रिया निर्वाची अधिकारी की देखरेख में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं चुनाव आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षकों की मौजूदगी में किया गया।

    18 जिलों के रैंडमाइजेशन का काम पूरा

    बूथवार इवीएम आवंटन दूसरे रैंडमाइजेशन के तहत किया जाता है। विधानसभा के लिए आवंटित ईवीएम का बूथवार वितरण के बाद शेष इवीएम व वीवीपैट को सुरक्षित रख लिया गया है। जिन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में रैंडमाइजेशन का काम किया गया है उनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर सम्मलिति हैं।

    46,499 बैलेट यूनिट का आवंटन

    पहले चरण से संबंधित जिलों में कुल 46,499 बैलेट यूनिट (बीयू), 44,959 कंट्रोल यूनिट (सीयू ) और 44,959 वीवीपैट बूथों के लिए आवंटित किया गया है। साथ ही 9376 बीयू, 9069 सीयू और 12,668 वीवीपैट मशीनें सुरक्षित रखी गई है। इवीएम व वीवीपैट की पूरी सूची सभी उम्मीदवारों और चुनाव एजेंटों को उपलब्ध करा दी गई है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक है वहां पर बीयू की संख्या बढ़ा दी गई है।

    दूसरे चरण के लिए आवंटन 29 को

    इसके अतिरिक्त दूसरे चरण के मतदान को लेकर 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट का बूथवार आवंटन 29 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों के विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। इनका काम छठ महापर्व के बाद किया जाएगा। 