Bihar Elections: चिराग पासवान का छलका दर्द, मुसलमानों ने नहीं दिया मेरे पिता का साथ

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह दी है। शनिवार को चिराग ने अपने एक्स हैंडिल पर लिखा कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम को सीएम बनाने के लिए पार्टी तक कुर्बान कर दी, फिर भी मुसलमानों ने साथ नहीं दिया।

राजद पर साधा निशाना चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख जताया कि बिहार के मुसलमान ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया। चिराग ने राजद पर निशाना साधते हुए लिखा कि 2005 में भी राजद मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था और आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार है न हीं उपमुख्यमंत्री के लिए। चिराग ने मुसलमानों से कहा कि अगर आप बंधुआ वोट बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी।

2005 में मुस्लिम सीएम चाहते थे रामविलास पासवान इस पोस्‍ट के माध्‍यम से चिराग ने 2005 का दृश्‍य याद कराने का प्रयास किया है। दरअसल उस वर्ष फरवरी में हुए चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान में थी। उस चुनाव में लोजपा को 29 सीटें मिलीं। इनमें दो मुस्‍ल‍िम विधायक भी थे। राजद को 75 जबक‍ि एनडीए को 92 सीटें मिली थीं। इस तरह से दोनों सत्‍ता से दूर रहे। रामविलास पासवान ने तब कहा क‍ि क‍िसी मुस्लिम को मुख्‍यमंत्री बनाएं, लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लोजपा ने न तो राजद को समर्थन दिया और न एनडीए को। नतीजा हुआ क‍ि फिर से चुनाव कराया गया।