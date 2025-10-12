Bihar Elections: छठ पर घर आएंगे, वोट देंगे? अक्टूबर में ही लौट रहे लाखों प्रवासी, दिल्ली-मुंबई की ट्रेनें फुल
पटना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि दिवाली और छठ के बाद निर्धारित की गई है। छठ के बाद लाखों प्रवासी मतदाताओं के वापस लौटने से मतदान प्रतिशत में गिरावट की आशंका है। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है ताकि लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सके। मतदान संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना की 14 समेत 121 सीटों पर मतदान की तिथि दिवाली व छठ के बाद निर्धारित की।
छठ महापर्व 28 को समाप्त हो रहा है और मतदान 6 नवंबर को है। बीच में 8 दिन का अंतर मतदान प्रतिशत पर भारी पड़ने वाला है।
रेलवे बुकिंग के आंकड़ों के अनुसार, छठ के दो दिन बाद यानी 30 व 31 अक्टूबर को ही राजधानी के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल व दानापुर से करीब दो लाख लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू व सूरत जैसे बड़े शहरों को रवाना हो जाएंगे।
यह आलम पटना से विभिन्न शहरों में चलने वाली पांच दर्जन से अधिक नियमित ट्रेनों का है। छठ महापर्व को देखते हुए रेलवे ने जिन 51 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है, उनमें भी तेजी से बुकिंग जारी है।
इससे स्पष्ट है कि लाखों प्रवासी मतदाता छठ महापर्व तो मनाएंगे लेकिन लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी किए बिना कार्यस्थल को लौट जाएंगे।
मतदान से पहले वापसी पर प्रशासन चिंतित
रेलवे सूत्रों के अनुसार, गत वर्षों में छठ पर्व के बाद पहले तीन दिनों में दो लाख से अधिक यात्रियों ने पटना व आसपास के स्टेशनों से यात्रा की थी।
सबसे अधिक दबाव दिल्ली व मुंबई रूट की ट्रेनों पर रहता है। इस बार भी इन शहरों की अधिसंख्य ट्रेनों में नो रूम है। ऐसे में जिला प्रशासन का मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है।
छठ पर्व के बाद प्रवासियों की लौटने की जल्दबाजी से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने आमजन से अपील की है कि वे मतदान किए बिना कार्यस्थल पर नहीं लौटें।
उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के बाद लोकतंत्र के महापर्व में भी भाग लें। एक-एक वोट कीमती है और आपकी भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाएगी।
उन्होंने कहा कि मतदान संबंधी हर प्रकार की मदद व जानकारी वे हेल्पलाइन नंबर 1950 सक्रिय है। छठ में घर आए मतदाताओं के वापस लौटने से मतदान प्रतिशत में गिरावट आना तय है।
