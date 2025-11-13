बीजेपी के बड़े नेता घरों में रहे सिमटे, बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की चमक रही फीकी

रमण शुक्ला, पटना। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग को दिए सूची में भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम सम्मिलित किए थे। इसमें आठ स्टार प्रचारकों को भाजपा ही नहीं, एनडीए के किसी प्रत्याशी ने तवज्जो नहीं दी। मतलब यह कि पार्टी या प्रत्याशी ने प्रचार के लिए बुलाने की जरूरत नहीं महसूस की। सीधे तौर पर कहें तो भाजपा के सितारे घर में टिमटिमाते रह गए।

इसमें भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से लेकर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तक के नाम सम्मिलित हैं। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी के अतिरिक्त डबल इंजन सरकार के मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी एवं सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जैसे चेहरे की पूछ एनडीए प्रत्याशियों के बीच नहीं रही।

घर में यानी अपने ही विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए। एनडीए के 243 प्रत्याशियों में से किसी ने चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया।

भाजपा ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के नेताओं के नाम तो दिए, लेकिन वास्तविक मैदान में उनमें से कई को प्रचार के लिए बुलावा नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि कई सितारे अपने ही घरों में टिमटिमाते रह गए।

इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश स्तर के दिग्गज नेता और कुछ लोकप्रिय चेहरे भी सम्मिलित थे। मगर पार्टी प्रत्याशियों की प्राथमिकता और चुनावी रणनीति ने इस बार कई नेताओं को किनारे पर छोड़ दिया। कई प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में सिर्फ उन नेताओं को बुलाया जिनका सीधा प्रभाव स्थानीय मतदाताओं पर पड़ता है, जबकि बाकी को सिर्फ औपचारिक तौर पर नाम सूची में रखकर छोड़ दिया गया।

एक वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार, हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण होती है। प्रत्याशी उसी के अनुरूप प्रचारक चुनते हैं। कुछ नेता भले राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हों, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी अपील सीमित होती है, इसलिए बुलावा नहीं जाता।

दूसरे पक्ष से देखें तो यह भी कहा जा रहा है कि कई स्टार प्रचारक स्वयं भी व्यस्तता या रणनीतिक कारणों से मैदान में नहीं उतर पाए। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अपने ही क्षेत्र में घिरे रह गए। ऐसी ही स्थिति रेणु देवी एवं प्रेम कुमार की रही। तीनों स्वयं प्रत्याशी थे। वहीं, कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश में केवल कुछ चुनिंदा सीटों पर ही प्रचार किया।