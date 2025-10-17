बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात? अमित शाह की नीतीश से मुलाकात पर उठे सियासी सवाल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर भेंट की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसके निहितार्थों का आकलन करने में लगे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास 1 अणे मार्ग पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
हालांकि इस भेंट को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसे आगामी लोकसभा चुनाव और राज्य की राजनीतिक स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह और नीतीश कुमार की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें गठबंधन, चुनावी रणनीति और विकास योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
भाजपा और जदयू के बीच पिछले कुछ समय से संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में अमित शाह की यह मुलाकात कई संभावनाओं के संकेत दे रही है।
