बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात? अमित शाह की नीतीश से मुलाकात पर उठे सियासी सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास 1 अणे मार्ग पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

हालांकि इस भेंट को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसे आगामी लोकसभा चुनाव और राज्य की राजनीतिक स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह और नीतीश कुमार की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।