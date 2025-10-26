बिहार में अपनी पैठ बना रहे ओवैसी को तगड़ा झटका, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष के चाचा सहित कइयों ने थामी 'लालटेन'

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। सीट शेयरिंग और टिकट वितरण के बाद अब पार्टियां चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही हैं।

पार्टियों के बड़े नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वहीं, भाजपा, आरजेडी, जदयू और जनसुराज जैसी पार्टियों के बड़े नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं।

टिकट वितरण के बाद से ही बिहार में नेताओं का एक पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टी में शामिल होने का प्रक्रम जारी है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दिया है।

असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के कई नेताओं ने शनिवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का दावा है कि ओवैसी के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान के चाचा भी राजद के साथ हो लिए हैं।