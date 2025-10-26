बिहार में अपनी पैठ बना रहे ओवैसी को तगड़ा झटका, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष के चाचा सहित कइयों ने थामी 'लालटेन'
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच, राजद ने एआईएमआईएम को बड़ा झटका दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के कई नेताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें अख्तरूल ईमान के चाचा भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने अन्य दलों के नेताओं को भी राजद में शामिल किया और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। सीट शेयरिंग और टिकट वितरण के बाद अब पार्टियां चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही हैं।
पार्टियों के बड़े नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वहीं, भाजपा, आरजेडी, जदयू और जनसुराज जैसी पार्टियों के बड़े नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं।
टिकट वितरण के बाद से ही बिहार में नेताओं का एक पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टी में शामिल होने का प्रक्रम जारी है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दिया है।
असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के कई नेताओं ने शनिवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का दावा है कि ओवैसी के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान के चाचा भी राजद के साथ हो लिए हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछली बार एआईएमआईएम के पांच विधायक विजयी रहे थे। उनमें से ईमान को छोड़कर बाकी चार राजद के पाले में चले गए।
मो. जफर असलम, मुफ्ती अतहर जावेद, मुफ्ती सुफियान, नेहाल अख्तर, कैसर राही, नियाजुल हसन, अर्शी अजीज, अब्दुल कयूम, मो. कलीमुद्दीन आदि को तेजस्वी यादव ने राजद की सदस्यता दिलाई।
भाजपा के प्रगति मेहता, जदयू से प्रत्याशी रहे अल्ताफ आलम राजू , जिला पार्षद योगेंद्र राम आदि भी राजद के पाले में आए हैं। मिलन समारोह में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, विधान पार्षद कारी मो. शोहेब आदि उपस्थित रहे।
तेजस्वी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें एकजुट रहना और बिहार में बदलाव करना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।