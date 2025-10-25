Bihar Chunav: नीतीश-सम्राट के एआइ वीडियो से बढ़ा तापमान, राजद के खिलाफ आयोग पहुंची भाजपा

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने शनिवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत सौंपी है। आरोप लगाया गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) से वीडियो प्रसारित किया है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अमर्यादित तरीके से पेश किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह वीडियो मतदाताओं को गुमराह करने और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की नीयत से बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फेसबुक पोस्‍ट की शिकायत शिकायत के साथ आयोग को भेजे गए लिंक में फेसबुक पोस्ट का उल्लेख किया गया है, जिसे एआइ जनरेटेड डीपफेक बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि यह कदम निर्वाचन आयोग की 24 अक्टूबर की परामर्शी अधिसूचना का सीधा उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भ्रामक सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता।

तकनीकी जांच कर हो कार्रवाई शिकायत में यह भी कहा गया है कि एआइ जनरेटेड डीपफेक वीडियो आदर्श आचार संहिता एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें प्रतिद्वंद्वी नेताओं के चरित्र पर झूठे आरोप लगाए गए हैं।भाजपा ने चुनाव आयोग से वीडियो तत्काल हटाने, फेसबुक-मेटा को मेटाडाटा सुरक्षित रखने के निर्देश देने, तथा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने साइबर सेल से तकनीकी जांच कर कार्रवाई की भी मांग की है।