राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से लेकर इंटरनेट मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले लोगों को चिह्नित कर सजा दिलाने का अभियान चलाया जाएगा। चुनाव खत्म होते ही प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों का निष्पादन करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarter) के स्तर से दिया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में भी स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाएगी।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, अभी तक आचार संहिता उल्लंघन के करीब 430 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया पर भी आपत्तिजनक, भ्रामक एवं विवादित पोस्ट करने वाले शामिल हैं। भ्रामक पोस्‍ट डालने वालों की हो रही पहचान मतदान के दौरान भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इसको लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई का साइबर सेल लगातार डिजिटल पेट्रोलिंग कर रहा है।