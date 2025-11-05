Bihar Election 2025: पटना चुनाव को यादगार बनाएंगे मॉडल बूथ, वोटरों को मिलेगी ये खास सुविधा

जागरण संवाददाता, पटना। लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनशक्ति का एक भव्य उत्सव है। विधानसभा चुनाव में मतदान को जीवंत, आनंददायक और यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने 49 मॉडल बूथ तैयार किए हैं। इन बूथों को राज्य की कला और संस्कृति की झलकियों से सजाया गया है, ताकि मतदाता मतदान करते समय संस्कृति और परंपराओं का आनंद ले सकें।

इन बूथों पर न केवल पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बल्कि सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन के अन्य साधन भी हैं, ताकि मतदान को केवल एक कर्तव्य न मानकर एक उत्सव के रूप में देखा जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के अनुसार, जिले के 5,677 मतदान केंद्रों में से 607 पर विशेष व्यवस्था की गई है। इनमें दिव्यांग मतदाताओं के लिए 14, युवाओं के लिए तीन और महिलाओं के लिए 541 मतदान केंद्र शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वर्गों के मतदाता आराम से और सम्मान के साथ अपना वोट डाल सकें।

मॉडल बूथ न केवल सजावट और रंगीन अनुभव के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बल्कि यह संदेश भी देते हैं कि मताधिकार का सम्मान और गरिमा के साथ पालन किया जाना चाहिए। महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि लोकतंत्र में हर आवाज़ महत्वपूर्ण है। ये प्रयास न केवल मतदान को सुगम बनाएंगे बल्कि मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ाएंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने सभी मतदाताओं से 6 नवंबर को पूरे उत्साह और गर्व के साथ मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मतदान केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र का उत्सव है, जिसे प्रत्येक नागरिक को आनंद और सम्मान के साथ अनुभव करना चाहिए। लोकतंत्र तभी पूरी तरह फलता-फूलता है जब हर बूथ, हर मतदाता और समाज के हर वर्ग को सम्मान और सुविधा मिले।