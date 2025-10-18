Bihar Assembly Elections: पहले चरण की स्क्रूटनी पूरी, 467 नामांकन रद, चिराग, बसपा व जदयू के बागी प्रत्याशी साफ

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को पूरी हो गई। इसमें चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) एवं बसपा के अतिरिक्त जदयू के बागी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद हो गए हैं। विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार शाम नौ बजे तक कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद कर दिया गया है।

पहले चरण में कुल 1976 नामांकन पत्र वैध पाए गए। अब पहले चरण में प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार (20 अक्टूबर) है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कौन-कहां से नाम वापस लेता है। सारण में एनडीए को बड़ा झटका

नामांकन को लेकर जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के अनुसार मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में लोजपा, बसपा एवं जदयू के बागी उम्मीदवार का नामांकन रद किया गया है। पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए को मतदान से पहले ही बड़ा झटका लगा है। एनडीए समर्थित लोजपा (रामविलास) की उम्मीदवार व भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद हो गया है। कागजातों में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने के बाद नामांकन पत्र रद कर दिया है।

जदयू के बागी की उम्‍मीदों पर फिरा पानी मढ़ौरा से ही दावेदारी करने वाले जदयू के बागी एवं जिलाध्यक्ष रहे निर्दलीय उम्मीदवार अल्ताफ आलम राजू के साथ बसपा के आदित्य कुमार एवं निर्दलीय विशाल कुमार का भी नामांकन पत्र रद हो गया है। राजू पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू से मढ़ौरा उम्मीदवार थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। नामांकन पत्र रद होने के उपरांत मढ़ौरा में अब कुल नौ प्रत्याशी ही मैदान में हैं।