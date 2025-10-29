Bihar Chunav: आपत्तिजनक पोस्ट पर 21 प्राथमिकी, चार यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई
बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 21 प्राथमिकी दर्ज की हैं। चुनाव के दौरान भ्रामक जानकारी फैलाने वाले चार यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में आपत्तिजनक, भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट करने पर राजनीतिक दलों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार पुलिस की नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने विवादित पोस्ट पर भाजपा, राजद और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया हैंडल पर प्राथमिकी दर्ज की है। इनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसके अलावा चार यू-ट्यूब चैनलों पर प्रसारित गीतों के माध्यम से विभिन्न समुदायों में भय, वैमनस्य एवं विद्वेष फैलाने तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान और डीआइजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बुधवार को ईओयू सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
ईओयू अधिकारियों ने बताया कि राज्य में छह अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में 25 हैंडल्स के विरुद्ध 21 मामले दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों की जांच ईओयू और विभिन्न जिलों के स्तर से की जा रही है। अब तक 184 आपत्तिजनक पोस्ट, हैंडल्स या लिंक के खिलाफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब, एक्स समेत अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस भेजकर हटवाया या लाक कराया गया है।
एआइ वीडियो के लिए बना अलग डेस्क, एक सप्ताह में 17 पर कार्रवाई
डीआइजी ढिल्लो ने बताया कि इस चुनाव में सामान्य आचार संहिता उल्लंघन से अधिक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से नियम उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और डीपफेक वीडियो और कंटेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए ईओयू ने अलग एआइ डेस्क का गठन किया है। अब तक एआइ के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में छह प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह में 17 एआइ से बने वीडियो और लिंक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें इंटरनेट मीडिया से हटाने के लिए नोटिस भेजी गई है। इसके अलावा 135 इंटरनेट मीडिया हैंडल्स या प्रोफाइल की पहचान की गई है, जिन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया है। इनमें सोशल सोशल मीडिया प्लेटफार्म के 40 हैंडल्स, 28 यू-ट्यूब चैनल तथा 77 विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल शामिल हैं।
ईओयू को 9031829067 पर करें शिकायत
ईओयू के डीआइजी ने आमलोगों से इंटरनेट मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक एवं संयमित उपयोग करने की अपील की है। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले पोस्ट या साम्रगी के संबंध में मोबाइल नंबर 9031829067 या ई-मेल आइडी (cybercell-bih@nic.in) पर सूचना देने को कहा गया है।
