Bihar election 2025 phase 2 voting : कहां-कहां हुई बंपर वोटिंग, किन विधानसभाओं में सुस्त रफ़्तार?

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को मतदान जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11 बजे तक औसतन 31.38 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, लेकिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह अलग-अलग देखने को मिला।

राज्य के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जहां मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर उमड़े, वहीं कुछ जगहों पर वोटिंग की रफ्तार बेहद सुस्त रही। सबसे ज्यादा मतदान गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां 37.99 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद बाराचट्टी (36.91%), वाल्मीकि नगर (36.78%), किशनगंज (35.81%), टेकारी (35.59%), कोचाधामन (35.58%), धौरेया (35.39%), शेरघाटी (35.36%), बेलागंज (35.28%) और झाझा (35.16%) में भी उत्साहजनक मतदान दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलीं और महिलाएं, बुजुर्ग व युवा बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हुए।

- 35.28 झाझा- 35.16 वहीं, दूसरी ओर कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की रफ्तार सुस्त रही। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक सबसे कम 20.82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा गया टाउन (25.02%), नवादा (25.75%), झंझारपुर (26.76%), फुलपरास (27.57%), हरलाखी (27.93%), देहरी (28.29%), नाथनगर (28.86%), दिनारा (29.03%) और बेतिया (29.09%) में भी मतदान अपेक्षाकृत धीमा रहा।

- 29.09 दिनारा- 29.03 निर्वाचन आयोग के मुताबिक, सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। अधिकारियों का कहना है कि दोपहर और शाम तक मतदाताओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।