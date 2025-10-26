छह नवंबर को मतदान करने की छठ घाट से मेट्रो तक अपील, बूथ जानने को क्यूआर कोड का प्रचार

जागरण संवाददाता, पटना। छठ घाटों से लेकर मेट्रो स्टेशन व बाजारों तक, राजधानी इन दिनों 6 नवंबर को पहले मतदान फिर करें बाकी काम की पुकार से गूंज रहा है। मतदान के प्रति शहरी क्षेत्र में उदासीनता को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने सघन जागरूकता अभियान चलाते हुए शहरी क्षेत्र को लोकतंत्र के रंगों में रंग दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छठ महापर्व इस बार सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि मतदान के प्रति जागरूक करने का बड़ा मंच बन गया है। पटना स्मार्ट सिटी के डिजिटल बोर्ड से लेकर मेट्रो की डिजिटल स्क्रीन व एनाउंसमेंट सिस्टम तक एक ही संदेश मतदान जरूर करें।

घाटों पर बड़ी-बड़ी होर्डिंग गांधी मैदान में आकर्षक रंगोली, घाटों पर बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगा अपने वोट की पुष्टि करने से लेकर मतदाताओं को बूथ की जानकारी देने वाले क्यूआर कोड इसे नई पहचान दे रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर स्वीप कोषांग के बैनर तले विभिन्न विभाग व पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आईसीडीएस, जीविका, कल्याण विभाग व छठ कोषांग समेत तमाम एजेंसिया पूरे जिले में जोर-शोर से मतदाता जागरूकता अभियान चला रही हैं।

क्यूआर कोड से बूथ की जानकारी मतदान को प्रेरित करने के साथ उन्हें वोटर हेल्पलाइन 1950 व ईसीआइ नेट पर क्यूआर कोड से बूथ की जानकारी व लोकेशन की विस्तृत जानकारी दी जा रही है ताकि वे बिना परेशानी बूथ तक पहुंच कर मतदान कर सकें।

पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड तीनों स्टेशनों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और एनाउंसमेंट सिस्टम पर जिंगल व प्रेरक संदेश प्रसारित कर मतदान करने की अपील कर रहा है। 6 नवंबर को वोट करेगा पटना गांधी मैदान में आईसीडीएस लोकतंत्र के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता व भागीदारी के प्रतीक स्वरूप विशाल रंगोली का निर्माण करा रही है। इसकी थीम 6 नवंबर को वोट करेगा पटना है। इसी प्रकार 95 से अधिक गंगा घाटों पर बड़े-बड़े संदेशयुक्त होर्डिंग व फ्लेक्स लगाने के साथ जिंगल के माध्यम से पर्व के बाद लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। मतदान को सिर्फ 12 दिन शेष वहीं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 15 से अधिक वीएमडी (वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले) स्क्रीन पर प्रतिदिन मतदाता जागरूकता से जुड़े वीडियो, एनिमेशन के साथ मतदान दिवस की उल्टी गिनती प्रदर्शित की जा रही है। शनिवार को अब मतदान को सिर्फ 12 दिन शेष हैं का संदेश चल रहा था।