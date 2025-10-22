चुनावी मौसम में पर्दे पर बिहार की 'कठोर सच्चाई', चर्चा में राजनीति और अपराध की ये सात वेब सीरीज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी माहौल में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उन वेब सीरीज की मांग और चर्चा बढ़ गई है जो राज्य की जटिल वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। राजनीतिक उथल-पुथल, जातिगत असमानता, और अपराध की चुनौतियां इन कहानियों का मूल हैं। ये शो मतदाताओं के लिए अतीत का आईना हैं, वहीं राजनेताओं के लिए जनता की नब्ज समझने का मौका।

'महारानी' जैसे शो का चौथा सीज़न आने की खबरों के बीच क्षेत्रीय कंटेंट की खपत में 30% की वृद्धि दर्ज करने वाले नेटफ्लिक्स और सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म्स अब मनोरंजन से कहीं आगे बढ़कर, बिहार के अशांत इतिहास और वर्तमान की झलक दिखा रहे हैं। इसका सीधा असर चुनावी विमर्श पर पड़ सकता है।

चुनावी विमर्श को गर्माती सात प्रमुख वेब सीरीज ये सीरीज सात प्रमुख विषयों को उठाती हैं, जो बिहार की राजनीति और समाज में आज भी केंद्रीय महत्व रखते हैं। क्राइम और पॉलिटिक्स के गठजोड़ को समझने में भी मदद करता है। 1. महारानी (SonyLIV): 1990 के दशक की राजनीति से प्रेरित, यह सीरीज सत्ता का अप्रत्याशित हस्तांतरण, लिंग, और जातिगत राजनीति को केंद्र में रखती है। यह महिला नेतृत्व और सामाजिक न्याय के जटिल समीकरणों को दर्शाती है, जो चुनावी बहस का एक प्रमुख हिस्सा हैं। हुमा कुरैशी के कैरेक्टर को राबड़ी देवी से जोड़ कर देखा जाता है। हालांकि इसमें आंशिक सच्चाई है। सीरिज में लालू-नीतीश काल को बखूबी दिखाया गया है। इसकी चार कड़ी बन चुकी है।

2. खाकी: द बिहार चैप्टर (Netflix): आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के संस्मरण पर आधारित यह शो 2000 के दशक के शुरुआती दौर में संगठित अपराध, पुलिस भ्रष्टाचार, और जाति आधारित हिंसा को सामने लाता है। यह सीरीज मतदाताओं को 'जंगल राज' बनाम 'सुशासन' की पुरानी चुनावी बहस को फिर से प्रासंगिक बनाती है।

3. रंगबाज़: डर की राजनीति (ZEE5): गैंगस्टर से राजनेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन के जीवन से प्रेरित यह हिस्सा बाहुबल, चुनावी हिंसा और अपराध-राजनीति गठजोड़ की खतरनाक केमिस्ट्री की जांच करता है। यह दर्शाती है कि अपराधी कैसे विधायक बन जाते हैं, जो लोकतंत्र की चुनौतियों को सामने रखती है।

4. ग्रहण (Disney+ Hotstar): यह सीरीज 1984 के सिख दंगों और कठोर जाति संरचना के बीच बुनी गई एक कहानी है। यह सामाजिक विभाजन, साम्प्रदायिक सद्भाव और ऐतिहासिक घावों पर मरहम लगाने के प्रयासों की प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।

5. पटना शुक्ला (Disney+ Hotstar): बिहार के रोल नंबर घोटाले से प्रेरित यह कानूनी ड्रामा शिक्षा प्रणाली के भ्रष्टाचार और वंचित छात्रों पर उसके प्रभाव को उजागर करता है। यह युवाओं की निराशा और शिक्षा/रोजगार के चुनावी वादों की असलियत से जुड़ी है।