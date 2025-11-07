Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav 2025: चौकसी ऐसी क‍ि परिंदा भी..., 24 घंटे निगरानी में ये भी रहेंगे मुस्‍तैद

    By Pawan Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    पटना के सभी सीटों पर मतदान के बाद सारे पोल्‍ड ईवीएम एएन कालेज स्‍थ‍ित वज्रगृह में जमा कराए गए हैं। इसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रत्‍याशी या उनके प्रत‍िन‍िध‍ियों के ठहराव की व्‍यवस्‍था भी यहां की गई है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    एएन कालेज स्थि‍त वज्रगृह का न‍िरीक्षण करने पहुंचे डीएम-एसएसपी व अन्‍य अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav: जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद सभी 5677 ईवीएम बोरिंग के एएन कालेज स्थित वज्रगृह में जमा की गई।

    केंद्रीय बल, पुलिस व निर्वाची पदाधिकारियों, प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों की देखरेख में पीठासीन पदा‍ध‍िकारी इसे जमा कराते रहे। 

    वज्रगृह के अंदर व बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। अंदर केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किए गए हैं तो बाहर की जिम्मेदारी प्रदेश पुलिस की होगी।

    निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने सात दिन प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था उस काउंटर के सामने की हैं, जहां उस विधानसभा सीट की ईवीएम रखी जाएंगी।

    यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने दी। डीएम ने बताया कि वज्रगृह के बाहर से लेकर अंदर तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

    24 घंटे रिकार्डिंग की व्‍यवस्‍था 

    लाइव मानिटरिंग नियंत्रण कक्ष से की जा रही है। मशीनों की हर हलचल कैमरे की निगाह में रहे, इसके लिए चौबीसों घंटे रिकार्डिंग की व्यवस्था की गई है।

    वज्रगृह के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। किसी भी कर्मचारी या प्रत्याशी प्रतिनिधि के प्रवेश से पहले पहचान पत्र की सघन जांच की जाएगी।

    डीएम ने बताया कि प्रत्याशियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को वज्रगृह में उक्त विधानसभा के काउंटर के सामने सात दिन, 24 घंटे तक ठहरने, बैठने की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

    उनके लिए शौचालय, पेयजल, भोजन व विश्राम की सुविधा भी मुहैया कराई गई है ताकि वे किसी भी समय ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रह सकें।

    सूत्रों के अनुसार, परिणामों की गणना शुरू होने से पूर्व सभी सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें