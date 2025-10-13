बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ेंगे चुनाव, 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
तेजप्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तेजप्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने महनार, हिसुआ, शाहपुर और पटना साहिब सहित कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। RJD से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप ने नई पार्टी बनाई है और वह अपने दम पर चुनाव लड़कर RJD को चुनौती देने के लिए तैयार हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। तेजप्रताप यादव ने नवगठित जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। बिहार चुनाव 2025 के लिए तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों का एलान किया है। तेज प्रताप यादव खुद भी चुनाव लड़ेंगे. तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं महनार- जय सिंह राठी, हिसुआ- रवि राज कुमार , शाहपुर- मदन यादव और पटना साहिब से मीनू कुमारी को टिकट दिया गया है।
जनशक्ति जनता दल के 21 उम्मीदवार
|महुआ
|तेज प्रताप यादव
|मनेर
|शंकर यादव
|बेलसन
|विकास कुमार कवि
|बख्तियारपुर
|गुलशन यादव
|शाहपुर
|मदन यादव
|पटना साहिब
|मीनू कुमारी
|महुआर
|जय सिंह राठी
|हिसुआ
|रवि राज कुमार
|बिक्रमगंज
|अजीत कुशावाहा
|जगदीशपुर
|नीरज राय
|अत्री
|अविनाश
|वजीरगंज
|प्रेम कुमार प्रत्याशी
|बेनीपुर
|अवध किशोर झा
|दुमाओ
|दिनेश कुमार सूर्या
|गोविंदगंज
|आशुतोष प्रत्याशी
|मधेपुरा
|संजय यादव
|नरकटियागंज
|तौरीफ रहमान
|बरौली
|धर्मेंद्र क्रांतिकारी
|कुचायकोट
|ब्रज बिहारी भट्ट
|बनियापुर
|पुष्पा कुमारी
|मोहिउद्दीन नगर
|सुरभि यादव
RJD से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली थी। अब वह अपनी दम पर चुनावी मैदान में हैं और अपने परिवार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा चुके हैं। इससे वह आरजेडी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
