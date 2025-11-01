Language
    Bihar Chunav 2025 : सुप्रिया श्रीनेत का सम्राट चौधरी पर करारा हमला, कहा वे 25 साल से झूठ बोल रहे

    By Kumar RajatEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर 25 साल से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देगी।

    प्रेस कांफ्रेंस करतीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता सम्राट चौधरी पिछले 25 सालों से अपनी उम्र को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वह जब चाहें अपनी उम्र बढ़ा ले रहे और जब चाहें कम कर ले रहे। चुनाव आयोग और भाजपा यह जानते हुए भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चुनाव आयोग कुंभकरण की नींद सो रहा है। इस मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

    सुप्रिया ने शनिवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार के चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने जन्म वर्ष 1968 और उम्र 56 वर्ष घोषित की है, लेकिन 16 अक्टूबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की जन्म तिथि 1981 मानते हुए अपना फैसला दिया था, जिसके आधार पर इनकी उम्र अभी 44 साल होनी चाहिए। कोर्ट ने बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर यह फैसला सुनाया था। इसी निर्णय के आधार पर इनका परबत्ता से साल 2000 का निर्वाचन रद्द किया था और चुनाव अवैध घोषित हुआ था। इनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। भाजपा के दिवंगत नेता सुशील मोदी ने ही सम्राट चौधरी के उम्र के फर्जीवाड़े को पकड़ा था।


    उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में तारापुर के एक हत्याकांड में सम्राट चौधरी संलग्न थे। तब उन्होंने एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। इसी आधार पर इनको जमानत भी मिली थी। वर्ष 2010 के हलफनामे में इन्होंने खुद को 28 साल का बताया था। ऐसे में सवाल है कि 15 साल के बाद इनकी उम्र 56 वर्ष कैसे हो गई।


    सुप्रिया ने कहा कि चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? सारा झूठ जानते हुए भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। अब भाजपा और चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करती है, यह देखना होगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय मीडिया कोआर्डिनेटर अभय दुबे, संजीव सिंह, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, नदीम अख्तर अंसारी मौजूद रहें।