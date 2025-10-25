Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Chunav 2025: सर्वाधिक संवेदनशील बूथ व विधानसभा क्षेत्र दूसरे चरण में, वोटिंग समय में बदलाव

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:26 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में सबसे संवेदनशील बूथ और विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। चुनाव आयोग मतदान के समय में बदलाव कर सकता है। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन तैयार है और मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अधिक से अधिक मतदान करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदान के समय में परिवर्तन। सांकेतिक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र एवं बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए मतदान के समय में परिवर्तन किया है। आयोग ने सामान्य रूप से मतदान के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। वहीं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों की संपूर्ण व्यवस्था को देखते हुए मतदान सुबह सात से शाम पांच बजे तक ही संपन्न करा लिया जाएगा। राज्‍य भर में ऐसे बूथों की संख्या लगभग 1300 है जहां शाम पांच बजे तक मतदान कराया जाएगा। आयोग की ओर से बदले गए मतदान समय में दूसरे चरण वाले सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र एवं बूथ हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिमरी बख्तियारपुर एवं मह‍िषी के सभी बूथों पर सात से पांच बजे तक मतदान


    आयोग द्वारा जारी मतदान की समय सारिणी के अनुसार पहले चरण के सिमरी बख्तियारपुर एवं महिषी के सभी बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। वहीं, इसी चरण में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से पांच बजे तक कराया जाएगा। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के शेष बूथों पर मतदान शाम छह बजे तक होगा। दूसरे चरण में चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा एवं चकाई विधानसभा के सभी बूथों पर मतदान निर्धारित समय से एक घंटा पहले शाम पांच बजे तक ही कराया जाएगा।

    सामान्‍य बूथों पर शाम छह बजे तक होगी वोटिंग 

    इसके अलावा दूसरे चरण के कटोरिया विधानसभा के 121 बूथों, बेलहर के 140 बूथों, चेनारी के 62 बूथों, गोह के 25 बूथों, नवीनगर के 26 बूथों, कुटुम्बा के 169 बूथों, औरंगाबाद के 57 बूथों, रफीगंज के 125 बूथों, गुरुआ के 12 बूथों, शेरघाटी के 48 बूथों, इमामगंज के 361 बूथों, बाराचट्टी के 36 बूथों और बोधगया 20 बूथों पर मतदान शाम पांच बजे तक होगा जबकि इन विधानसभा की शेष बूथों पर मतदान शाम छह बजे तक कराया जाएगा।