Bihar Chunav 2025: सर्वाधिक संवेदनशील बूथ व विधानसभा क्षेत्र दूसरे चरण में, वोटिंग समय में बदलाव

राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र एवं बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए मतदान के समय में परिवर्तन किया है। आयोग ने सामान्य रूप से मतदान के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। वहीं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों की संपूर्ण व्यवस्था को देखते हुए मतदान सुबह सात से शाम पांच बजे तक ही संपन्न करा लिया जाएगा। राज्‍य भर में ऐसे बूथों की संख्या लगभग 1300 है जहां शाम पांच बजे तक मतदान कराया जाएगा। आयोग की ओर से बदले गए मतदान समय में दूसरे चरण वाले सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र एवं बूथ हैं।

सिमरी बख्तियारपुर एवं मह‍िषी के सभी बूथों पर सात से पांच बजे तक मतदान

आयोग द्वारा जारी मतदान की समय सारिणी के अनुसार पहले चरण के सिमरी बख्तियारपुर एवं महिषी के सभी बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। वहीं, इसी चरण में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से पांच बजे तक कराया जाएगा। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के शेष बूथों पर मतदान शाम छह बजे तक होगा। दूसरे चरण में चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा एवं चकाई विधानसभा के सभी बूथों पर मतदान निर्धारित समय से एक घंटा पहले शाम पांच बजे तक ही कराया जाएगा।