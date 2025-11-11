'फेल होंगे एग्जिट पोल', राजद का Bihar Exit Poll पर पहला रिएक्शन; मनोज झा बोले- महागठबंधन की बनेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद ने कहा है कि कई चुनावों की तरह बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में भी एग्जिट पोल फेल होगा। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद प्रो. मनोज झा ने कहा कि एग्जिट पोल कुछ और नहीं, बाजार का खेल है। देश के आला पदधारकों के निर्देश पर एक आंकड़ा जारी किया गया है, जो 14 नवंबर को गलत साबित होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की अगली सरकार बनने जा रही है। जनादेश मिल चुका है। हमलोगों ने इससे पहले भी कई बार बाजार का खेल देखा है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक प्रयास है।

राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान में तो एनडीए कहीं लड़ाई में भी नहीं था। हर तरफ से बदलाव और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की आवाज गूंज रही थी। हम एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि 90, 700 बूथों से कार्यकर्ताओं द्वारा मिले फीडबैक को सही मानते हैं। हर चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी एग्जिट पोल आने पर मिठाई बांटने लगते हैं। मतों के गिनती के बाद मुंह छुपा लेते हैं।