बिहार चुनाव 2025: RJD ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 143 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। उम्मीदवारों का चयन जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राजद चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते हुए गुरुवार को 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार भी वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे।
राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। पार्टी की ओर से बताया गया कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शेष 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, वहां जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
राजद उम्मीदवारों की सूची
|क्रम संख्या
|जिला
|विधानसभा सीट
|सीट संख्या
|उम्मीदवार का नाम
|1
|वैशाली
|राघोपुर
|128
|तेजस्वी प्रसाद यादव
|2
|मधेपुरा
|बिहारीगंज
|71
|रेणु कुशवाहा
|3
|पूर्णिया
|बैसी
|57
|अब्दुस सुब्हान
|4
|मुजफ्फरपुर
|बोचहां (अनुसूचित जाति)
|91
|अमर पासवान
|5
|नवादा
|वारसलीगंज
|239
|अनीता देवी महतो
|6
|सारण
|तरैया
|116
|शैलेन्द्र प्रताप सिंह
|7
|सहरसा
|महिषी
|77
|गौतम कृष्ण बीडीओ
|8
|जमुई
|झाझा
|242
|जय प्रकाश यादव
|9
|दरभंगा
|अलीनगर
|81
|विनोद मिश्रा
|10
|नालंदा
|अस्तावां
|171
|रवि रंजन कुमार
|11
|बेगूसराय
|मटिहानी
|144
|बोगो सिंह
|12
|दरभंगा
|दरभंगा ग्रामीण
|82
|ललित यादव
|13
|मुजफ्फरपुर
|कुरहानी
|93
|बाबुल कुशवाहा
|14
|दरभंगा
|केवटी
|86
|डॉ. फराज फातमी
|15
|मुजफ्फरपुर
|गायघाट
|88
|निरंजन राय
|16
|सहरसा
|सिमरी बख्तियारपुर
|76
|युसुफ सलाउद्दीन
|17
|समस्तीपुर
|हसनपुर
|140
|माला पुष्पम
|18
|मधेपुरा
|मधेपुरा
|73
|प्रो. चंद्रशेखर
|19
|पूर्वी चंपारण
|मधुबन
|18
|संध्या रानी कुशवाहा
|20
|गया
|इमामगंज (अनुसूचित जाति)
|227
|ऋतु प्रिया चौधरी
|21
|गया
|बाराचट्टी (अनुसूचित जाति)
|228
|तनुश्री मांझी
|22
|मुजफ्फरपुर
|कांटी
|95
|इसराइल मंसूरी
|23
|गोपालगंज
|हथुआ
|104
|राजेश कुशवाहा
|24
|मुजफ्फरपुर
|साहेबगंज
|98
|पृथ्वी राय
|25
|मधेपुरा
|सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति)
|72
|चंद्रहास चौपाल
|26
|गोपालगंज
|बैकुंठपुर
|99
|प्रेम शंकर यादव
|27
|गोपालगंज
|बाराुली
|100
|दिलीप सिंह
|28
|वैशाली
|हाजीपुर
|123
|देव कुमार चौरसिया
|29
|दरभंगा
|बहादुरपुर
|85
|भोला यादव
|30
|सिवान
|सिवान
|105
|अवध बिहारी चौधरी
