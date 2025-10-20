बिहार चुनाव 2025: RJD ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 143 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव

क्रम संख्या जिला विधानसभा सीट सीट संख्या उम्मीदवार का नाम

1 वैशाली राघोपुर 128 तेजस्वी प्रसाद यादव

2 मधेपुरा बिहारीगंज 71 रेणु कुशवाहा

3 पूर्णिया बैसी 57 अब्दुस सुब्हान

4 मुजफ्फरपुर बोचहां (अनुसूचित जाति) 91 अमर पासवान

5 नवादा वारसलीगंज 239 अनीता देवी महतो

6 सारण तरैया 116 शैलेन्द्र प्रताप सिंह

7 सहरसा महिषी 77 गौतम कृष्ण बीडीओ

8 जमुई झाझा 242 जय प्रकाश यादव

9 दरभंगा अलीनगर 81 विनोद मिश्रा

10 नालंदा अस्तावां 171 रवि रंजन कुमार

11 बेगूसराय मटिहानी 144 बोगो सिंह

12 दरभंगा दरभंगा ग्रामीण 82 ललित यादव

13 मुजफ्फरपुर कुरहानी 93 बाबुल कुशवाहा

14 दरभंगा केवटी

86 डॉ. फराज फातमी

15 मुजफ्फरपुर गायघाट 88 निरंजन राय

16 सहरसा सिमरी बख्तियारपुर 76 युसुफ सलाउद्दीन

17 समस्तीपुर हसनपुर 140 माला पुष्पम

18 मधेपुरा मधेपुरा 73 प्रो. चंद्रशेखर

19 पूर्वी चंपारण मधुबन 18 संध्या रानी कुशवाहा

20 गया इमामगंज (अनुसूचित जाति) 227 ऋतु प्रिया चौधरी

21 गया बाराचट्टी (अनुसूचित जाति) 228 तनुश्री मांझी

22 मुजफ्फरपुर कांटी 95 इसराइल मंसूरी

23 गोपालगंज हथुआ 104 राजेश कुशवाहा

24 मुजफ्फरपुर साहेबगंज 98 पृथ्वी राय

25 मधेपुरा सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति) 72 चंद्रहास चौपाल

26 गोपालगंज बैकुंठपुर 99 प्रेम शंकर यादव

27 गोपालगंज बाराुली 100 दिलीप सिंह

28 वैशाली हाजीपुर 123 देव कुमार चौरसिया

29 दरभंगा बहादुरपुर 85 भोला यादव