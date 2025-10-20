Language
    बिहार चुनाव 2025: RJD ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 143 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। उम्मीदवारों का चयन जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राजद चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।

    तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते हुए गुरुवार को 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार भी वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे।

    राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। पार्टी की ओर से बताया गया कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शेष 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, वहां जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

     

    राजद उम्मीदवारों की सूची 

    क्रम संख्या जिला विधानसभा सीट सीट संख्या  उम्मीदवार का नाम
    1   वैशाली राघोपुर  128 तेजस्वी प्रसाद यादव
    2 मधेपुरा   बिहारीगंज 71 रेणु कुशवाहा
    3 पूर्णिया बैसी 57 अब्दुस सुब्हान
    4 मुजफ्फरपुर बोचहां (अनुसूचित जाति)   91 अमर पासवान
    5 नवादा  वारसलीगंज   239 अनीता देवी महतो
    6 सारण  तरैया   116 शैलेन्द्र प्रताप सिंह
    7 सहरसा  महिषी   77 गौतम कृष्ण बीडीओ
    8 जमुई  झाझा  242 जय प्रकाश यादव
    9 दरभंगा  अलीनगर   81 विनोद मिश्रा
    10 नालंदा अस्तावां 171 रवि रंजन कुमार
    11 बेगूसराय मटिहानी 144 बोगो सिंह
    12 दरभंगा दरभंगा ग्रामीण 82 ललित यादव
    13 मुजफ्फरपुर कुरहानी 93 बाबुल कुशवाहा
    14 दरभंगा केवटी  
            		 86 डॉ. फराज फातमी
    15 मुजफ्फरपुर गायघाट 88 निरंजन राय
    16 सहरसा सिमरी बख्तियारपुर   76 युसुफ सलाउद्दीन
    17 समस्तीपुर हसनपुर   140 माला पुष्पम
    18 मधेपुरा मधेपुरा  73  प्रो. चंद्रशेखर
    19 पूर्वी चंपारण मधुबन  18  संध्या रानी कुशवाहा
    20 गया इमामगंज (अनुसूचित जाति)  227  ऋतु प्रिया चौधरी
    21 गया बाराचट्टी (अनुसूचित जाति)  228  तनुश्री मांझी
    22 मुजफ्फरपुर कांटी  95  इसराइल मंसूरी
    23 गोपालगंज हथुआ  104  राजेश कुशवाहा
    24 मुजफ्फरपुर साहेबगंज  98  पृथ्वी राय
    25 मधेपुरा सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति)  72 चंद्रहास चौपाल
    26 गोपालगंज बैकुंठपुर  99  प्रेम शंकर यादव
    27 गोपालगंज बाराुली  100  दिलीप सिंह
    28 वैशाली हाजीपुर  123  देव कुमार चौरसिया
    29 दरभंगा बहादुरपुर  85  भोला यादव
    30 सिवान सिवान  105  अवध बिहारी चौधरी
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।