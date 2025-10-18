'तीसरे नंबर पर रहने वाला है महागठबंधन', प्रशांत किशोर बोले- NDA और जनसुराज में है लड़ाई
बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। प्रशांत किशोर ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए उसे तीसरे स्थान पर रहने की बात कही है। उन्होंने एनडीए और जन सुराज के बीच असली मुकाबला बताया है। INDIA गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन का दौर चल रहा है। लेकिन अभी भी इंडी गठबंधन में शीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझा है।
इस बार एनडीए और महागठबंधन के साथ-साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज भी मैदान में डटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे कि जनसुराज इस चुनाव में अच्छा इंपैक्ट छोड़ेगी।
बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। जन सुराज से प्रशासनिक, भोजपुरी कलाकार सहित तमाम समाजसेवी मैदान में डटे हुए हैं। इस विधानसभा में जनसुराज भी मजबूत दावेदारी प्रस्तुति कर रही है।
वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि INDIA गठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है।
#WATCH | पटना: जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बटवारे पर कहा, "INDIA गठबंधन से जाकर पूछिए।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2025
उन्होंने आगे कहा, "...INDIA गठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है। लड़ाई NDA और जनसुराज में है।" pic.twitter.com/13GnCxtr3I
दरअसल, पत्रकार ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर सवाल किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये तो INDIA गठबंधन से जाकर पूछिए।
उन्होंने आगे कहा कि INDIA गठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है। लड़ाई NDA और जनसुराज में है।
आपको बता दें कि अभी तक INDIA गठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पाया है और न ही सीएम फेस डिसाइड हुआ है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।