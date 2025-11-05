Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी गुरुवार को मतदान के बीच करेंगे अररिया और भागलपुर में जनसभा
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएं करेंगे। इन सभाओं में वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील करेंगे। उनकी रैलियां सीमांचल और पूर्वी बिहार के मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त, वे भभुआ, औरंगाबाद, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में भी जनसभाएं करेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए गुरुवार को मतदान हो रहे हैं, वहीं हैं। प्रथम चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी दूसरे चरण के दो जिलों, अररिया एवं भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पर भाजपा नेता उनका अभिनंदन करेंगे।
प्रथम चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी की पहली जनसभा अररिया जिले के फारबिसगंज में होगी, जबकि दूसरी जनसभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में प्रस्तावित है। इन जनसभाओं में मोदी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़चढ़ कर मतदान करने की अपील कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री की यह चुनावी रैली सीमांचल और पूर्वी बिहार के मतदाताओं को सीधे जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। इसके बाद मोदी सात नवंबर को दक्षिण बिहार के भभुआ और औरंगाबाद जिलों में दो और जनसभा करेंगे। आठ नवंबर को भी उनकी दो जनसभाएं प्रस्तावित हैं पहली सीतामढ़ी जिले के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में और दूसरी पश्चिमी चंपारण जिले के कुड़िया कोठी में करेंगे।
दरभंगा से मोदी पहली जनसभा को संबोधित करने सीतामढ़ी जिले जाएंगे। इसके उपरांत कुड़िया कोठी में अंतिम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की दोनों चरण मिलाकर कुल 14 जनसभा हो जाएगी।
पहले चरण में पीएम मोदी की जनसभाएं
पहले चरण के प्रचार अभियान के दौरान मोदी ने कई जिलों में जनसभाएं की थीं, इन जनसभाओं में उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देने और बिहार में विकास की गति को आगे बढ़ाने की अपील की थी।
प्रधानमंत्री मोदी का यह व्यापक चुनावी अभियान बिहार के मतदाताओं के बीच सशक्त संदेश देने का प्रयास है कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और मतदान से ही विकास और समृद्धि संभव है। इसके साथ ही वे भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए सभी स्तरों पर कड़ा प्रचार कर रहे हैं।
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत प्रधानमंत्री की जनसभाओं का आयोजन चुनाव नियमों के अनुरूप किया जा रहा है और सुरक्षा प्रबंध भी कड़े हैं। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री की उपस्थिति से राज्य की सियासत और भी गर्माई हुई है।
