Bihar chunav 2025 phase 2 : 20 में 17 सीमावर्ती जिले, रिकार्ड 1650 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Phase 2 Voting बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को जिन 20 जिलों में मतदान होना है, उनमें 17 जिले सीमावर्ती हैं। इनमें सात जिले नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जबकि अन्य जिले उत्तरप्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटे हैं। मतदान को लेकर पहले ही नेपाल के साथ तीनों राज्यों से लगने वाली सीमा को सील कर सुरक्षाबलों को अलर्ट कर दिया गया है।

दूसरे चरण के चुनाव में अब तक के सर्वाधिक 1650 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। इनमें सीआरपीएफ, एसएसबी, आइटीबीपी आदि शामिल हैं।

इसके अलावा 100 कंपनियां बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की भी सुरक्षा-व्यवस्था में लगाई गई हैं। सभी बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है।

इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस, जिला पुलिस बल, प्रशिक्षु सिपाही, होमगार्ड, चौकीदार समेत साढ़े चार लाख पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है।

घुड़सवार पुलिस दस्ता भी तैनात किया गया है। पहले चरण में 1500 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी।



उत्तरप्रदेश, झारखंड और बंगाल के डीजीपी एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भी मतदान के दौरान सीमा पार के नजदीकी इलाकों में भी निगरानी बढ़ाने और सघन जांच करने का आग्रह किया गया है।

सीमावर्ती राज्यों में चेकपोस्ट स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो पल-पल की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे।

चुनाव के दौरान आपात स्थिति से निबटने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के कमांडो से लैस क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) का भी गठन किया गया है।

गया, जमुई और औरंगाबाद में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, दूसरे चरण के मतदान से पहले झारखंड की सीमा से सटे नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में एसटीएफ का सघन सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है।

गया, जमुई और औरंगाबाद के जंगली, पहाड़ी व दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान पूर्व में नक्सलग्रस्त रहे इलाकों के सड़क एवं पुल-पुलियों की भी जांच की गई है।

इन क्षेत्रों में सड़क मार्ग, नदियों, दियारा एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन, सेटेलाइट, फोन और बम डिस्पोजल दस्ता से लैस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।

इन सीमावर्ती जिलों में डाले जाएंगे वोट