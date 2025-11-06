Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Phase 1 Voting: शहर में धीमा, ग्रामीण इलाकों में खूब दिख रहा मतदाताओं का जोश

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर तीन बजे तक जिले में औसतन 50.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शहरी क्षेत्रों में मतदान की गत‍ि अपेक्षाकृत काफी धीमी है।

जैसे-जैसे दिन चढ़ा, मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ता गया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया। पटना जिले में अब तक सबसे अधिक मतदान पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 59.25 प्रतिशत दर्ज किया गया है। सबसे कम मतदान दीघा में 31.89 प्रतिशत रहा। यानी दोनों क्षेत्रों के बीच 27.36 प्रतिशत का बड़ा अंतर दर्ज किया गया है। ग्रामीण इलाकों के पालीगंज, बिक्रम, फतुहा, मसौढ़ी और बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें रहीं।

इन विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं और युवा मतदाताओं में उत्साह साफ दिखा। वहीं, पटना शहर की सीटों बांकीपुर, दीघा और कुम्हरार में मतदान की रफ्तार धीमी रही। शहर के कई मतदान केंद्रों पर दोपहर तक मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।