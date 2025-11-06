Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Phase 1 Voting: शहर में धीमा, ग्रामीण इलाकों में खूब दिख रहा मतदाताओं का जोश

    By Nalini RanjanEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पटना जिले की 14 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर तीन बजे तक औसतन 50.5% मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह अधिक रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदान की गति धीमी रही। पालीगंज में सबसे अधिक और दीघा में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना के फुलवारीशरीफ में एक मतदान केंद्र पर लगी वोटरों की कतार। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर तीन बजे तक जिले में औसतन 50.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शहरी क्षेत्रों में मतदान की गत‍ि अपेक्षाकृत काफी धीमी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैसे-जैसे दिन चढ़ा, मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ता गया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया। पटना जिले में अब तक सबसे अधिक मतदान पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 59.25 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

    सबसे कम मतदान दीघा में 31.89 प्रतिशत रहा। यानी दोनों क्षेत्रों के बीच 27.36 प्रतिशत का बड़ा अंतर दर्ज किया गया है। ग्रामीण इलाकों के पालीगंज, बिक्रम, फतुहा, मसौढ़ी और बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें रहीं।

    इन विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं और युवा मतदाताओं में उत्साह साफ दिखा। वहीं, पटना शहर की सीटों बांकीपुर, दीघा और कुम्हरार में मतदान की रफ्तार धीमी रही। शहर के कई मतदान केंद्रों पर दोपहर तक मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।

    जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है।

    शाम तक मतदान प्रतिशत में और इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में उच्च मतदान प्रतिशत से स्थानीय उम्मीदवारों की उम्मीदें बढ़ी हैं। 

    बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रत‍िशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने काफी उपाय किए हैं। अब उसका क‍ितना असर होता है, यह शाम तक पता चलेगा।

     

     
    पटना जिले के विधानसभा क्षेत्रों में वोट प्रतिशत दोपहर तीन बजे तक

     

    • पालीगंज: 59.25 प्रतिशत
    • बिक्रम: 58.28 प्रतिशत
    • फतुहा: 56.63 प्रतिशत
    • मसौढ़ी: 56.62 प्रतिशत
    • बख्तियारपुर: 55.77 प्रतिशत
    • मोकामा: 55.12 प्रतिशत
    • फुलवारीशरीफ: 54.12 प्रतिशत
    • बाढ़: 54 प्रतिशत
    • मनेर: 52.8 प्रतिशत
    • दानापुर: 47.27 प्रतिशत
    • पटना साहिब: 44.69 प्रतिशत
    • कुम्हरार: 37.73 प्रतिशत
    • बांकीपुर: 34.8 प्रतिशत
    • दीघा: 31.89 प्रतिशत