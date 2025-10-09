बिहार चुनाव 2025: नामांकन की तिथियाँ और प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में पहले चरण की सीटों पर नामांकन पत्र शुक्रवार से 17 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। 11 अक्टूबर को माह का दूसरा शनिवार और 12 अक्टूबर को रविवार की छूट्टी के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं होगा। पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन पत्र सिर्फ छह दिन तथा दूसरे चरण की सीटों के लिए सात दिन मिलेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र, घोषणा पत्र आदि में किसी भी तरह की त्रुटि या गलत सूचना देने पर नामांकन पत्र स्क्रूटनी में रद कर दिया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी नामांकन और घोषणा पत्र में गलत सूचना दर्ज करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, भविष्य में इसकी जानकारी मिलने पर आयोग जांच कराकर निर्वाचन को रद कर देगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में त्रुटि नहीं हो इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर अपलोड फार्म के आधार पर तैयारी कर लें। किसी भी स्थिति में किसी प्रत्याशी को नामांकन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।