राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में छह नवंबर को संपन्न हुए 121 सीटों की समीक्षा के उपरांत किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं कराने की शुक्रवार को घोषणा की।

देर शाम बयान जारी कर इसकी सूचना दी। आयोग का दावा है कि सभी दृष्टिकोण से जांच-पड़ताल के उपरांत यह निर्णय लिया गया है।

इसमें मतदान केंद्रों की पारदर्शिता, गड़बड़ियों का पता लगाने एवं आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान की अनुशंसा करने के लिए फार्म 17-ए (मतदाता रजिस्टर) और मतदान दिवस के अन्य दस्तावेजों की जांच के उपरांत आयोग ने आदेश जारी किया हैं।

प्रथम चरण में मतदान वाले सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों (एसी) में आयोग द्वारा नियुक्त 121 रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) एवं 121 सामान्य पर्यवेक्षकों (जीओ) की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच पूर्ण की गई।

आयोग ने प्रेस नोट में बताया कि जांच में कुल 1314 प्रत्याशियों में 455 उम्मीदवार या उनके एजेंट सम्मिलित हुए। जांच में किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति या त्रुटि नहीं पाई गई।

ऐसे में किसी भी सीट या बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई। समीक्षा के दौरानपूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। साथ ही जांच के बाद फार्म 17-ए एवं संबंधित सामग्री को आरओ की मुहर के साथ सील कर दिया गया।