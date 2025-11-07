Language
    ब‍िहार में फर्स्‍ट फेज की क‍िन बूथों पर दोबारा होगा मतदान? पढ़ें आयोग का जवाब

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:38 PM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को हुए 121 सीटों के मतदान की समीक्षा के बाद किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दस्तावेजों की जांच की, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

    भारत निर्वाचन आयोग ने जारी क‍िया प्रेस नोट।

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में छह नवंबर को संपन्न हुए 121 सीटों की समीक्षा के उपरांत किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं कराने की शुक्रवार को घोषणा की।

    देर शाम बयान जारी कर इसकी सूचना दी। आयोग का दावा है कि सभी दृष्टिकोण से जांच-पड़ताल के उपरांत यह निर्णय लिया गया है।

    इसमें मतदान केंद्रों की पारदर्शिता, गड़बड़ियों का पता लगाने एवं आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान की अनुशंसा करने के लिए फार्म 17-ए (मतदाता रजिस्टर) और मतदान दिवस के अन्य दस्तावेजों की जांच के उपरांत आयोग ने आदेश जारी किया हैं।

    प्रथम चरण में मतदान वाले सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों (एसी) में आयोग द्वारा नियुक्त 121 रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) एवं 121 सामान्य पर्यवेक्षकों (जीओ) की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच पूर्ण की गई।

    आयोग ने प्रेस नोट में बताया कि जांच में कुल 1314 प्रत्याशियों में 455 उम्मीदवार या उनके एजेंट सम्मिलित हुए। जांच में किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति या त्रुटि नहीं पाई गई। 

    ऐसे में किसी भी सीट या बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई। समीक्षा के दौरानपूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। साथ ही जांच के बाद फार्म 17-ए एवं संबंधित सामग्री को आरओ की मुहर के साथ सील कर दिया गया।

    11 नवंबर को है दूसरे चरण का मतदान 

    बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है। पहला चरण छह नवंबर को शांत‍िपूर्ण संपन्‍न होने के बाद अब पूरा जोर दूसरे चरण पर है। 

    दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के साथ राज्‍य का पूरा तंत्र सजग है। 

    मतदान के बाद सभी वज्रगृहों में कड़ी निगरानी में ईवीएम रखे गए हैं। वहां अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अन्‍य बलों को भी निगरानी में लगाया गया है। 