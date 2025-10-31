Bihar Chunav 2025: विकसित बिहार के लिए राजग के 25 संकल्प, बताया सरकार बनी तो क्या-क्या करेंगे काम
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, राजग ने 'विकसित बिहार' के लिए 25 संकल्प जारी किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास का वादा किया गया है। राजग ने युवाओं को बेहतर अवसर और हर गांव तक बिजली-पानी पहुंचाने का वादा किया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर भी ज़ोर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को राजग ने 25 मुख्य बिंदुओं का संयुक्त संकल्प पत्र घोषित किया। इसमें हर क्षेत्र एवं हर वर्ग के विकास का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प पत्र के नाम से राजग चुनाव घोषणा पत्र में बताया गया है कि सरकार बनने पर एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार के लिए महिलाओं को दो लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री और राज्य में 10 नये औद्योगिक पार्क बनेंगे। 100 एमएसएमइ पार्क और 50 हजार से अधिक कुटीर उद्यम लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई लोकलुभावन घोषणा संकल्प पत्र में सम्मिलित है।
हर युवा को नौकरी एवं रोजगार
बिहार के हर युवा को नौकरी एवं रोजगार के तहत पांच वर्ष में एक करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। कौशल जनगणना करवा कर कौशल आधारित रोजगार देने एवं हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है।
महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का संकल्प दुहराया है। एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, मिशन करोड़पति के माध्यम से चिह्नित महिला
उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक व सामाजिक बल
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी। यह अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर उनके सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी। साथ ही अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों- तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया, इत्यादि को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।
किसान सम्मान व एमएसपी की गारंटी
कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत होगी। किसानों को केंद्र सरकार के छह हजार के साथ ही प्रति वर्ष राज्य सरकार से तीन हजार रुपये यानी कुल नौ हजार रुपये मिलेंगे। एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ का निवेश होगा। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों धान, गेहूं, दलहन, मक्का की एमएसपी पर खरीद होगी।
मत्स्य-दुग्ध मिशन से समृद्ध किसान
जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करके प्रत्येक मत्स्य पालक को 4,500 रुपये कुल 9,000 रुपये देने के साथ ही, ''मत्स्य मिशन'' से उत्पादन एवं निर्यात दोगुना, ''बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत करके प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित करेंगे जिससे हर गांव में यह सुविधा उपलब्ध होगी।
- एक्सप्रेसवे एवं रेल से बिहार को मिलेगी रफ्तार: बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे, सात एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस व नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार, चार नए शहरों में मेट्रो शुरू करने का संकल्प सम्मिलित है।
- आधुनिक शहरी विकास: ''न्यू पटना'' में ग्रीनफील्ड शहर, प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप, मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ''सीतापुरम'' के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
- बिहार से सीधी विदेश उड़ान: पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू करेंगे।
- औद्योगिक क्रांति की गारंटी: विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत एक लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाने व विकसित बिहार इंडस्टि्रयल डेवलमेंट मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की है। यह औद्योगिकीकरण व नौकरियों की नींव रखेगा।
- हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार: प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का संकल्प दोहराया है।
- न्यू-ऐज इकोनामी का युग: अगले पांच वर्षों में बिहार में ''न्यू-ऐज इकोनामी का निर्माण करेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार को एक ''वैश्विक बैक-एंड हब'' और ''ग्लोबल वर्कप्लेस'' के रूप में स्थापित करेंगे, 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेंगे।
- गरीबों के लिए ''पंचामृत'' गारंटी: मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की है।
- ''मेड इन बिहार फार द वर्ल्ड'' से कृषि निर्यात दोगुना: पांच मेगा फूड पार्क स्थापित करेंगे, कृषि निर्यात दोगुना करेंगे, 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादों के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित करने का संकल्प सम्मिलित है।
- दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब: मिथिला मेगा टेक्सटाइल एवं डिजाइन पार्क व अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल एवं सिल्क हब बनाएंगे।
- पूर्वी भारत का नया टेक हब: डिफेंस कारिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की घोषणा की है।
- कुटीर एवं एमएसएमई का नेटवर्क: 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से अधिक कुटीर उद्यमों से ''वोकल फार लोकल'' को बढ़ावा देने का संकल्प सम्मिलित है।
- वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर: ''एजुकेशन सिटी की स्थापना करेंगे, ₹5,000 करोड़ से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, बिहार को देश का एआइ हब के रूप में विकसित करने के लिए ''सेंटर्स आफ एक्सीलेंस'' स्थापित करेंगे।
- स्वास्थ्य सेवा में अव्वल बिहार: विश्वस्तरीय मेडिसिटी की स्थापना करेंगे, हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कालेज का निर्माण समय पर पूर्ण करने के साथ ही बाल चिकित्सा व आटिज्म के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल स्थापित करने की घोषणा की है।
- बिहार में खेल-कूद को बढ़ावा: बिहार स्पोट्रर्स सिटी की स्थापना करने, हर प्रमंडल में चिह्नित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित ''सेंटर आफ एक्सीलेंस'' स्थापित का प्रविधान करने का भरोसा दिया है।
- अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण: उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपये, हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय व उद्यामियों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापिक करने की घोषणा की है।
- धार्मिक पर्यटन का विकास: मां जानकी मंदिर एवं विष्णुपद, महाबोधि कारिडोर का निर्माण, रामायण, जैन, बौद्ध, गंगा सर्किट का विकास, 1 लाख ग्रीन होमस्टे स्थापित करने के लिए कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध
- कराने की घोषणा की है।
- कला, संस्कृति और सिनेमा का नया केंद्र: फिल्म सिटी एवं शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार स्कूल आफ ड्रामा व फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान शुरू करेंगे व महान विदुषी उभया भारती के नाम पर स्कूल आफ परफार्मिंग आर्ट्स की स्थापना का संकल्प लिया है।
- पांच वर्षों बाढ मुक्त बिहार: फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना एवं फ्लड टू फाच्यून माडल के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि व मत्स्य पालन को बढ़ावा देंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।