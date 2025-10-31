राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को राजग ने 25 मुख्य बिंदुओं का संयुक्त संकल्प पत्र घोषित किया। इसमें हर क्षेत्र एवं हर वर्ग के विकास का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प पत्र के नाम से राजग चुनाव घोषणा पत्र में बताया गया है कि सरकार बनने पर एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार के लिए महिलाओं को दो लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री और राज्य में 10 नये औद्योगिक पार्क बनेंगे। 100 एमएसएमइ पार्क और 50 हजार से अधिक कुटीर उद्यम लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई लोकलुभावन घोषणा संकल्प पत्र में सम्मिलित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर युवा को नौकरी एवं रोजगार

बिहार के हर युवा को नौकरी एवं रोजगार के तहत पांच वर्ष में एक करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। कौशल जनगणना करवा कर कौशल आधारित रोजगार देने एवं हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है।

महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का संकल्प दुहराया है। एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, मिशन करोड़पति के माध्यम से चिह्नित महिला

उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।



अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक व सामाजिक बल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी। यह अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर उनके सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी। साथ ही अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों- तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया, इत्यादि को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

किसान सम्मान व एमएसपी की गारंटी

कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत होगी। किसानों को केंद्र सरकार के छह हजार के साथ ही प्रति वर्ष राज्य सरकार से तीन हजार रुपये यानी कुल नौ हजार रुपये मिलेंगे। एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ का निवेश होगा। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों धान, गेहूं, दलहन, मक्का की एमएसपी पर खरीद होगी।



मत्स्य-दुग्ध मिशन से समृद्ध किसान

जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करके प्रत्येक मत्स्य पालक को 4,500 रुपये कुल 9,000 रुपये देने के साथ ही, ''मत्स्य मिशन'' से उत्पादन एवं निर्यात दोगुना, ''बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत करके प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित करेंगे जिससे हर गांव में यह सुविधा उपलब्ध होगी।