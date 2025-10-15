सुबह नाराज होकर दिल्ली गए, शाह से मुलाकात के बाद खुश हो गए उपेंद्र कुशवाहा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि के आने में केवल दो दिन का समय बचा हुआ है, एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अबतक भाजपा ने 83, जदयू ने 57, लोजपा (रा) ने 14 और हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा ने छह उम्मीदवारों की सूची जारी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

243 सदस्यीय विधानसभा में 83 सीटों के लिए नाम नहीं घोषित किए गए हैं। हालांकि घाेषित उम्मीदवारों के अतिरिक्त भी सिंबल बांटे जा रहे हैं। असल विवाद लोजपा (रा) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को गठबंधन से अलग होने की धमकी दी थी। कहना था कि उनकी पसंद की सीटें-महुआ और दिनारा लोजपा (रा) को क्यों दी जा रही है। कल उन्होंने अपने नेताओं को कहा था कि वे एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन में न जाएं।