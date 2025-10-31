बिहार NDA मेनिफेस्टो 2025: किसानों को 9000 रुपये देने की घोषणा, हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने संकल्प पत्र में आगामी पांच वर्षों में बिहार के समग्र विकास खाका पेश किया है। साथ ही हर वर्ग को साधने का प्रयास है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी की घोषणा की है। इसमें मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का संकल्प प्रमुख रूप से सम्मिलित है।

राजग ने अपने संकल्प पत्र में महागठबंधन के तेजस्वी प्रण को काटने एवं हर वर्ग को रिझाने का हर संभव प्रयास किया है। किसान, युवा, महिला, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के साथ ही एक मुश्त 36 प्रतिशत वोट बैंक अतिपिछड़ा समाज के अतिरिक्त अनुसूचित समाज को आर्थिक व सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है।

वहीं, सीधे तौर पर डबल इंजन की सरकार बनने पर 80 लाख किसानों को अब प्रतिवर्ष छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये देने की घोषणा संकल्प पत्र में गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से छह हजार रुपये दे रही है। अब कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत बिहार में राजग करेगा। इसके तहत तीन हजार रुपये किसानों को देने का प्रविधान किया जाएगा।

राजग ने 25 मुख्य बिंदुओं को संयुक्त संकल्प पत्र में समाहित किया है। हर क्षेत्र एवं हर वर्ग के विकास का लक्ष्य रखा गया है। सरकार बनने पर एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार के लिए महिलाओं को दो लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री एवं राज्य में 10 नये औद्योगिक पार्क बनेंगे। 100 एमएसएमई पार्क एवं 50 हजार से अधिक कुटीर उद्यम लगाए जाएंगे।

हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करने, चार शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चार शहरों में मेट्रो सहित मां जानकी की जन्मस्थली का विश्वस्तरीय विकास करने सहित अन्य लक्ष्य रखे गए हैं। इसमें राज्य सरकार की पहले से चल रही अनेक योजनाओं में केंद्र सरकार की आर्थिक मदद देकर उन्हें बेहतर बनाने की घोषणा सम्मिलित है।

राजग के संकल्प पत्र का विमोचन संयुक्त रूप से संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी एवं रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से किया।

मंच पर भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। इससे पहले एनडीए नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।लगभग डेढ़ मिनट में राजग का संकल्प जारी करने के बाद विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी नेता संकल्प पत्र घोषणा कार्यक्रम से निकल गए।

इसके उपरांत प्रेसवार्ता में सम्राट चौधरी ने राजग का संकल्प पत्र पढ़ा। हालांकि, इस दौरान राजग के अन्य नेता मंच पर उपस्थित नहीं थे। सम्राट ने राजग के 25 प्रमुख संकल्प की ओर विशेष रूप से पत्रकारों का ध्यान आकृष्ट किया।