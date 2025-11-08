Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहानाबाद, घोसी, कुर्था व अरवल में एनडीए व महागठबंधन का नया प्रयोग कसौटी पर, आखिर किसकी होगी जीत?

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:57 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहानाबाद, घोसी, कुर्था और अरवल में एनडीए और महागठबंधन नए प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन की रणनीतियों पर सबकी नजर है। जातीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। इन क्षेत्रों के नतीजे 2025 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दूसरे चरण के चुनाव में जहानाबाद, घोसी, कुर्था व अरवल की सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों का प्रयोग कसौटी पर

    भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। दूसरे चरण के चुनाव में जहानाबाद, घोसी, कुर्था व अरवल की सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों का प्रयोग कसौटी पर है। दोनों गठबंधनों ने चार में दो सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। महागठबंधन ने एक विधायक की सीट बदली है और अपने एक सीटिंग विधायक को बेटिकट कर दिया है। एनडीए ने 2020 के चुनाव में सफल नहीं रहने वाले अपने प्रत्याशी बदले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले बात करें जहानाबाद सीट की

    इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। जहानाबाद की सीट पर 2020 में राजद के सुदय यादव काे जीत हासिल हुई थी।

    राजद ने इस बार सुदय यादव की जगह राहुल शर्मा को जहानाबाद से अपना प्रत्याशी बना दिया है। राहुल शर्मा जदयू के पूर्व विधायक हैं। वह घोसी से चुनाव लड़ा करते थे।

    जदयू छोड़कर वह राजद में शामिल हुए और राजद ने उन्हें घोसी की जगह जहानाबाद से अपना प्रत्याशी बना दिया।

    वहीं एनडीए ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद से टिकट दिया है। जदयू की टिकट पर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी एक बार जहानाबाद से सांसद रहे हैं। इसलिए राजद और एनडीए दोनों ने इस बार जहानाबाद की सीट पर प्रयोग किया है।

    दूसरी सीट कुर्था की

    कुर्था सीट पर 2020 में राजद के बागी कुमार वर्मा को सफलता मिली थी। इस बार राजद ने उन्हें बेटिकट कर दिया।

    कुर्था सीट पर प्रयोग करते हुए राजद ने वहां जहानाबाद के विधायक रहे सुदय यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर बागी कुमार वर्मा से जदयू के सत्यदेव कुशवाहा की हार हुई थी।

    एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत यह सीट फिर से जदयू के खाते में आयी। जदयू ने इस बार वहां से अपना प्रत्याशी बदल दिया। पप्पू कुमार वर्मा कुर्था सीट पर जदयू के प्रत्याशी हैं।

    तीसरी सीट घोसी की

    एनडीए ने घोसी विधानसभा क्षेत्र में भी प्रयोग किया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले जहानाबाद से जदयू के पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने पुत्र ऋतुराज के साथ जदयू में शामिल हुए।

    ऋतुराज को ही जदयू ने घोसी से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं महागठबंधन में घोसी सीट फिर से भाकपा (माले) के पास है।

    भाकपा (माले) ने अपने विधायक रामबली सिंह यादव को ही पुन: घोसी से अपना प्रत्याशी बनाया है।

    चौथी सीट अरवल की 

    एनडीए में यह सीट भाजपा को गयी है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दीपक कुमार शर्मा को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया था।

    वह चुनाव जीत नहीं सके थे। इस बार भाजपा ने अरवल से अपने पुराने प्रत्याशी को बदल मनोज शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं महागठबंधन में यह सीट इस बार भी भाकपा (माले) के पास है।

    इस सीट से भाकपा (माले) के महानंद सिंह विधायक है। इस बार भी भाकपा (माले) ने महानंद सिंह को ही अपना प्रत्याशी बनाया है।