Bihar Election: नीतीश कुमार और प्रियंका गांधी ने मतदाताओं से की लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में आज राज्य के कई जिलों में मतदान जारी है। इस बीच, प्रदेश की जनता से मतदान में भाग लेने की अपील करते हुए प्रमुख नेताओं ने अपने-अपने संदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। पहले मतदान, फिर जलपान!” नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करें। उन्होंने इसे नागरिकों की जिम्मेदारी बताया और कहा कि हर वोट राज्य के भविष्य को दिशा देता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बिहार के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा “बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है। मैं प्रदेश के सभी भाइयों-बहनों से अपील करती हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट करें और ऐसी सरकार बनाएं जो समर्पित होकर जनता के लिए काम करे।” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं से दूसरे चरण में बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता है और राज्य को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय व समानता पर आधारित नए मॉडल की आवश्यकता है। युवाओं से विशेष रूप से वोट डालने का आग्रह किया।

तीनों नेताओं की यह अपील ऐसे समय में आई है जब राज्यभर में मतदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।