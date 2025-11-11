Language
    Bihar Chunav 2025: मांझी ने सिक्‍सर की गोल‍ियों पर लिख दिए दुश्‍मनों के नाम, बताया, क‍िस-किस पर चलेगी

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:53 PM (IST)

    बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अनोखा पोस्ट किया है, जिसके जरिए उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2025 के बिहार चुनाव में 'हम' पार्टी के सभी उम्मीदवार विजयी होंगे।

    केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्‍न होने के बाद दोनों गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं। हालांक‍ि, एग्‍ज‍िट पोल देखकर एनडीए खेमा ज्‍यादा आश्‍वस्‍त नजर आ रहा है। 

    इस बीच केंद्रीय मंत्री एवं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी (Union Minister Jitan Ram Manjhi) ने दावा किया कि उनकी पार्टी सभी छह सीटों पर जीत दर्ज कर रही है।

    मांझी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास के लिए एनडीए पर फिर से भरोसा किया है। दो दिन बाद 14 नवंबर को चुनाव नतीजों के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। एकबार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।

    X पर मांझी ने अलग अंदाज में पोस्‍ट क‍िया है। उन्‍होंने लिखा है, सिक्सर में छह गोली होती हैं, और हमारे छह उम्मीदवार सिक्सर के उसी कारतूस जैसे हैं। 

    जो किसी भी क़ीमत पर बिहार जंगलराज की वापसी नहीं होने देंगें। पहली गोली जंगलराज पर, दूसरी गोली भय और पक्षपात पर, तीसरी गोली भ्रष्टाचार पर चौथी गोली दलित अत्याचारियों पर, पांचवीं गोली अपराध पर और छठी गोली नफ़रत और अंधेरे पर। बिहार के विकास के लिए NDA तय है। धन्यवाद बिहार। धन्यवाद बिहार के मतदातागण। 

    एग्‍ज‍िट पोल में एनडीए की बल्‍ले-बल्‍ले

    मतदान समाप्‍त होने के बाद लगभग सभी Exit Poll में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। कुछ सर्वे एजेंसियों ने एनडीए की एकतरफा जीत का दावा कर दिया है।

    हालांक‍ि, राजद ने एग्‍ज‍िट पोल को पूरी तरह नकार दिया है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि पूर्व की तरह इस बार के चुनाव में भी एग्‍ज‍िट पोल पूरी तरह फेल हो जाएंगे। 

    बहरहाल अब सबकी नजरें 14 नवंबर को होनेवाली मतगणना पर टिक गई हैं। इसके लिए दो दिनों का इंतजार करना होगा। तब ही पता चलेगा क‍ि एग्‍ज‍िट पोल सही साबित होते हैं या गलत। 

     

     