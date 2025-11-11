राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्‍न होने के बाद दोनों गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं। हालांक‍ि, एग्‍ज‍िट पोल देखकर एनडीए खेमा ज्‍यादा आश्‍वस्‍त नजर आ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री एवं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी (Union Minister Jitan Ram Manjhi) ने दावा किया कि उनकी पार्टी सभी छह सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। मांझी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास के लिए एनडीए पर फिर से भरोसा किया है। दो दिन बाद 14 नवंबर को चुनाव नतीजों के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। एकबार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।

X पर मांझी ने अलग अंदाज में पोस्‍ट क‍िया है। उन्‍होंने लिखा है, सिक्सर में छह गोली होती हैं, और हमारे छह उम्मीदवार सिक्सर के उसी कारतूस जैसे हैं। जो किसी भी क़ीमत पर बिहार जंगलराज की वापसी नहीं होने देंगें। पहली गोली जंगलराज पर, दूसरी गोली भय और पक्षपात पर, तीसरी गोली भ्रष्टाचार पर चौथी गोली दलित अत्याचारियों पर, पांचवीं गोली अपराध पर और छठी गोली नफ़रत और अंधेरे पर। बिहार के विकास के लिए NDA तय है। धन्यवाद बिहार। धन्यवाद बिहार के मतदातागण।