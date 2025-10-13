बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जदयू ने शुरू किया सिंबल वितरण, कई प्रमुख उम्मीदवारों को मिला सिंबल

राज्य ब्यूरो,पटना। जदयू ने अपनी पूर्व से तय सीटों के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। जदयू से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को दो मंत्रियों सहित सात प्रत्याशियों को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के समक्ष मुख्यमंत्री आवास में सिंबल दिया गया। उन्हें क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया गया।

मोकामा से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके अनंत सिंह के प्रतिनिधि भी सिंबल लेने सीएम हाउस पहुंचे। झाझा से दामोदर रावत भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्हें भी सिंबल दिए जाने की सूचना है।

जिन पांच प्रत्याशियों को जदयू द्वारा सिंबल दिए जाने की खबर है उनमें दो वर्तमान मंत्री तथा दो पूर्व मंत्री शामिल हैं। दो वर्तमान मंत्रियों में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भोरे (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से तथा मद्यनिषेध मंत्री रत्नेश सदा को सोनवर्षा (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से शामिल हैं।

इसी तरह दो पूर्व मंत्रियों में पहला नाम राजपुर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से संतोष कुमार निराला का है। पिछली बार वह चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री जब हाल ही में बक्सर की यात्रा पर थे तब उनके नाम की मुहर मंच से ही लगी थी।

जिस दूसरे पूर्न मंत्री को जदयू का सिंबल मिला है उसमें जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से शैलेश कुमार का नाम शामिल है। वहीं वैशाली विधानसभा क्षेत्र से 2020 का चुनाव जीते सिद्धार्थ पटेल को भी नीतीश कुमार के समक्ष सोमवार को सिंबल दिए जाने की खबर है।