बिहार चुनाव 2025: जदयू की 44 की दूसरी सूची में 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां जदयू ने दिए नए प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, पटना। इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव को ले गुरुवार को जदयू ने जिन 44 प्रत्याशियों की सूची जारी कि उनमें 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जदयू ने इस बार अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं।



इन 17 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू ने नए प्रत्याशी दिए

जदयू ने इस बार 17 विधानसभा क्षेत्रों से नए प्रत्याशी उतारे हैं। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा में सिकटा से लड़े खुर्शीद, नरकटिया से श्यामबिहारी प्रसाद, शिवहर से शर्फुद्दीन, सुरसंड से दिलीप राय, लौकहा से लक्ष्मेश्वर राय, त्रिवेणीगंज से वीणा भारती, ठाकुरगंज से नौशाद आलम, रुपौली से बीमा भारती, कदवा से सूरज प्रसाद राय, गोपालपुर से गोपाल मंडल, कुर्था से सत्यदेव कुशवाहा, जहानाबाद से कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, घोसी से राहुल कुमार, नवीनगर से वीरेंद्र कुमार सिंह, रफीगंज से अशोक कुमार सिंह , नवादा से कौशल यादव व चकाई से संजय प्रसाद की जगह जदयू ने नए प्रत्याशी दिए हैं।