'बनियापुर सीट नहीं निकलेगा', जनसुराज से टिकट न मिलने पर पुष्पा सिंह का फूटा गुस्सा, बोलीं- इंसाफ नहीं हुआ
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद, जन सुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। टिकट न मिलने पर नेता पुष्पा सिंह ने विरोध जताया और प्रशांत किशोर पर जातिवाद का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि टिकट वितरण व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है और नाराजगी स्वाभाविक है।
एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। अब पार्टियां अपने उम्मीदवारों का एलान कर रही हैं। सीटों पर उम्मीदवारों के एलान की शुरुआत जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने की।
गुरुवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में जिनका नाम आया वह तो खुश नजर आए, लेकिन जिनका नाम नहीं आया उन्होंने विरोध शुरू कर दिया।
वहीं, 51 प्रत्याशियों की लिस्ट में जन सुराज नेता पुष्पा सिंह का भी नाम नहीं आया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी पार्टी को छोड़ कर हमने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर भरोसा किया। जब से उनकी पैदल यात्रा चली है उनके साथ हम चले हैं।
लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। पहले कहा जाता था कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है उसे टिकट मिलेगा। जिसके नाम की घोषणा की गई है वे मशरक गांव में घूमने भी नहीं आया है। इंसाफ नहीं हुआ है।
पुष्पा सिंह टिकट वितरण से इतनी नाराज दिखी किं उन्होंने यह तक कह दिया कि बनियापुर से सीट नहीं निकलेगा। उन्होंने प्रशांत किशोर पर जातिवाद का आरोप भी लगाया।
वहीं, इस मामले पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है। उसी को ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण किया गया है। अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला है तो नाराजगी भी हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।