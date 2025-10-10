﻿'बनियापुर सीट नहीं निकलेगा', जनसुराज से टिकट न मिलने पर पुष्पा सिंह का फूटा गुस्सा, बोलीं- इंसाफ नहीं हुआ

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। अब पार्टियां अपने उम्मीदवारों का एलान कर रही हैं। सीटों पर उम्मीदवारों के एलान की शुरुआत जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने की।

गुरुवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में जिनका नाम आया वह तो खुश नजर आए, लेकिन जिनका नाम नहीं आया उन्होंने विरोध शुरू कर दिया।

वहीं, 51 प्रत्याशियों की लिस्ट में जन सुराज नेता पुष्पा सिंह का भी नाम नहीं आया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी पार्टी को छोड़ कर हमने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर भरोसा किया। जब से उनकी पैदल यात्रा चली है उनके साथ हम चले हैं।