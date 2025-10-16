बिहार चुनाव 2025: दूरदर्शन और AIR पर पार्टियों को मिलेगा मुफ्त प्रसारण समय, ECI ने जारी किए डिजिटल वाउचर
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय देने का फैसला किया है। यह सुविधा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दी जाएगी। दलों को डिजिटल टाइम वाउचर मिलेंगे, जिससे वे अपने संदेश जनता तक पहुंचा सकेंगे। प्रत्येक दल को कम से कम 45 मिनट का समय मिलेगा, और चुनावी मुद्दों पर बहस भी आयोजित की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी (AIR) पर चुनाव प्रचार के लिए मुफ्त प्रसारण समय उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक समान, पारदर्शी और व्यापक बनाना है। यह सुविधा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A के अंतर्गत दी जा रही है।
डिजिटल टाइम वाउचर से मिलेगी सुविधा
चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी बयान में बताया गया कि सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए गए हैं। ये वाउचर एक IT प्लेटफॉर्म के ज़रिए दिए गए हैं, जिससे पार्टियां दूरदर्शन और AIR के माध्यम से अपने संदेश जनता तक पहुंचा सकेंगी।
प्रसारण का समय चुनाव की प्रक्रिया के बीच तय किया गया है, प्रत्याशी सूची प्रकाशित होने के दिन से लेकर मतदान के दो दिन पहले तक। कार्यक्रमों की टाइमिंग ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स के जरिए तय होगी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
सभी दलों को मिलेगा 45 मिनट का बेस टाइम
ECI के अनुसार, हर मान्यता प्राप्त पार्टी को दूरदर्शन और AIR पर 45 मिनट का न्यूनतम प्रसारण समय दिया जाएगा। इसके अलावा, पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
पार्टियों को अपने कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग पहले से जमा करनी होगी। ये रिकॉर्डिंग या तो प्रसार भारती द्वारा अनुमोदित स्टूडियो में की जा सकती है या फिर दूरदर्शन/AIR केंद्रों पर।
चुनावी बहस और पैनल डिस्कशन भी होंगे
इस बार सिर्फ एकतरफा प्रसारण ही नहीं, बल्कि पैनल चर्चाएं और बहस कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दूरदर्शन और AIR पर चुनावी मुद्दों को लेकर दो विशेष बहस कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, जिनमें हर पात्र दल से एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा। ये चर्चा एक स्वीकृत मॉडरेटर द्वारा संचालित की जाएगी।
चुनाव कार्यक्रम पर एक नजर
- पहला चरण का मतदान: 6 नवंबर 2025
- दूसरा चरण का मतदान: 11 नवंबर 2025
- मतगणना: 14 नवंबर 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।