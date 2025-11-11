राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। Bihar Chunav 2nd Phase Voting: बिहार के 20 जिलों के 122 सीटों पर मंगलवार को सुबह सात बजे से मतदान आरंभ होगा। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख मतदाता 1302 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में बंद करेंगे। इनमें राज्य सरकार के एक दर्जन मंत्री एवं तीन दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं। इनमें 136 महिला, 1165 पुरुष एवं एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी हैं। कुल 45,399 बूथ स्थापित किए गए हैं जिसमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी क्षेत्रों में हैं।

इससे पहले सोमवार की शाम तक प्रत्याशियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से विजयी बनाने का अनुरोध किया। शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान कराने के लिए सभी बूथों की वेबकास्टिंग सुनिश्चित की गई है। म‍िलेगा सवैतनिक अवकाश दूसरे चरण में 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति जबकि दो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान वाले क्षेत्र में किसी भी कारोबार, व्यावसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी भी अन्य संस्थान में नियोजित हर मतदाता को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इससे संबंधित आवश्यक सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण की 122 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जो किसी भी सरकारी या निजी संस्थानों से जुड़े हैं उनको सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाए।



दूसरे चरण के कुल 3,70,13,556 में से 1,95,44,041 पुरुष एवं 1,74,68,572 महिला मतदाता हैं। नए मतदाता 5,28,954 हैं। इस चरण में क्षेत्रफल में सबसे छोटा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र (23.887 वर्ग किमी) है तो सबसे बड़ा चैनपुर (1814.15 वर्ग किमी) विधानसभा है। इसी तरह सबसे कम 2,47,574 मतदाता मखदुमपुर में हैं तो सबसे अधिक 3,67,667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं। दूसरे चरण में 595 बूथ महिलाएं तो 91 बूथ दिव्यांग जन संभालेंगे। कुल 316 माडल बूथ बनाए गए हैं। गये हैं। हर बूथ पर औसतन 815 मतदाता है।

63 हजार 373 सेवा मतदाता दूसरे चरण में हैं चिह्नित किए गए हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के 6,255 मतदाता दूसरे चरण में मतदान करेंगे। सर्वाधिक 22 प्रत्याशी हैं इन सीटों पर चैनपुर, सासाराम एवं गया टाउन सीट पर हैं। वहीं, सबसे कम पांच-पांच प्रत्याशी लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज एवं बनमनखी में हैं।

इन 20 जिलों में होगा मतदान पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई जिले में स्थिति शेष विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाना है।



12 वैकल्पिक दस्तावेजों के सहारे भी होगा मतदान आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों की सूची भी जारी कर दी है। ऐसे मतदाता जिनके पास इपिक कार्ड नहीं हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं वे निर्धारित प्रमाण पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको व डाकघरों द्वारा जारी पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड या आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी कार्ड शामि‍ल हैं।

चार बजे तक ही सात बूथों पर वो‍ट‍िंग दूसरे चरण में सर्वाधिक संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों एवं बूथ की पहचान की गई है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के सात बूथ पर मतदान अपराह्न तीन बजे तक एवं 354 बूथ पर चार बजे तक होगा।

बोधगया की 200 बूथ पर चार बजे तक एवं 106 बूथ पर शाम पांच बजे तक मतदान होगा। वहीं चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदर, जमुई, झाझा एवं चकाई की सभी बूथों पर शाम चार बजे तक वोटिंग कराई जाएगी।

द्वितीय चरण में दलों के प्रत्याशी एनडीए: भाजपा- 53, जदयू-44, लोजपा ( रा)- 15, राष्ट्रीय लोक मोर्चा-चार, हम-छह।

भाजपा- 53, जदयू-44, लोजपा ( रा)- 15, राष्ट्रीय लोक मोर्चा-चार, हम-छह। महागठबंधन : राजद 71, कांग्रेस 37, वीआइपी-आठ, सीपीआइ-चार, सीपीआइ ( एमएल) छह, सीपीआइ ( एम) -एक।

राजद 71, कांग्रेस 37, वीआइपी-आठ, सीपीआइ-चार, सीपीआइ ( एमएल) छह, सीपीआइ ( एम) -एक। जसुपा : 120।

दूसरे चरण की लड़ाई में 12 मंत्री सुपौल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, फुलपरास से परिवहन मंत्री शीला मंडल, छातापुर से पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू एवं हरसिद्धि से गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान मैदान में हैं।

इसी तरह सिकटी से आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल, मधदाहा से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, अमरपुर से भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, गया शहर से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, चकाई से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित सिंह, चैनपुर से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, बेतिया से पशुपालन मंत्री रेणु देवी लड़ रही हैं।