Bihar Chunav 2025 : ईपिक से लेकर मतदान केंद्र तक, वोट के लिए जाने से पहले जान लें जरूरी बातें

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Assembly Elections: चुनाव आयोग मतदाता तक उनके विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ इसकी जानकारी वोटर टर्नआउट एप से उपलब्ध कराएगा। गूगल प्ले स्टोर से एप को सहजता से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम सबमिट करने पर किस अवधि में कितना मतदान हुआ है। इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ईसीआइनेट, वोटर हेल्पलाइन व आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/पर उपलब्ध लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं।

हर समस्या का समाधान है 1950 चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर प्राप्त की जा सकती है। यदि आपके पास वोटर आइडी है और केंद्र की जानकारी नहीं मिल रही है तो 1950 पर फोन कर प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं। आयोग शिकायत के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा।

आनलाइन ऐसे खोजे अपना मतदान केंद्र आयोग की पोर्टल https://electoralsearch.eci.gov.in/ तथा एप (ईसीआइनेट व वोटर हेल्पलाइन) के माध्यम से अपना मतदान केंद्र सहित विस्तृत जानकारी मोबाइल से चंद सेकेंड में प्राप्त कर सकते हैं। आनलाइन माध्यम से तीन तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं। पहला पोर्टल व एप पर दिए गए लिंक में अपना वोटर आइडी कार्ड का नंबर, राज्य का नाम (बिहार) व कैप्चा सबमिट कर प्राप्त कर सकते हैं।

यदि वोटर आइडी कार्ड का नंबर ज्ञात नहीं है और मोबाइल नंबर है तो लिंक में राज्य, मोबाइल नंबर व कैप्चा दर्ज कर अपना नाम मतदाता सूची में किस क्रम पर है, यह देख सकते हैं। यदि उक्त दोनों जानकारी आपके पास नहीं है तो खुद से संबंधित विवरण के आधार पर नाम खोज सकते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही नाम, जन्म तिथि, आयु, परिवार के सदस्य का नाम, जिला और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी मांगी जाएगी।

इसे सबमिट करते ही मतदाता सूची में नाम, क्रमसंख्या सहित विस्तृत जानकारी उलब्ध हो जाएगी। अपने से संबंधित जानकारी के साथ-साथ ईआरओ और बीएलओ का मोबाइल नंबर भी प्राप्त हो जाएगा। उक्त तीनों प्रकिया में खुद को सहज नहीं पाते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर अपना विवरण बताकर मतदाता सूची में नाम की पुष्टि किया जा सकता है। इन दोनों प्रक्रिया में शामिल होने में असहज खुद को पाते हैं तो अपने बगल के बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क कर सूची में अपने नाम की पुष्टि करा सकते हैं।



निर्वाचन के एप से प्राप्त करें सभी जानकारी आयोग का ईसीआइनेट या वोटर हेल्पलाइन एप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो मतदाता रजिस्ट्रेशन से लेकर चुनाव परिणाम तक की सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। वोटर हेल्पलाइन एप (Voters Helpline App) के ओपन करते ही नौ बाक्स दिखेंगे। तीसरे में बाक्स पर क्लिक करेंगे तो मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद के बाक्स में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की सभी जानकारी मिलेगी।

चौथे बाक्स में कहां-कहां चुनाव व उपचुनाव होना है, इसकी जानकारी मिलेगी। पांचवें बाक्स में नामांकन करने वाले प्रत्याशी से जुड़ी सभी जानकारी विधानसभावार होगी। छठे बाक्स के माध्यम से परिणाम की जानकारी मिलेगी। सातवां बाक्स में ईबीएम, वीवीपैट, चुनाव से जुड़े आंकड़े, चुनाव आयोग की पुस्तकें, निर्देश आदि की जानकारी मिलेगी। आठवां बाक्स अद्यतन सूचना का तथा नौवां बाक्स शिकायत व सलाह का है। चुनाव की अधिसूचना के बाद आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध किसी भी गतिविधि की जानकारी आयोग तक पहुंचा सकते हैं।