Bihar Elections 2025: चार अक्टूबर को पटना आएगी चुनाव आयोग की टीम, तारीखों के एलान से पहले करेगी समीक्षा

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। मतदाता सूची प्रकाशन के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग की टीम चार-पांच अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने पटना रही है।

बिहार दौरे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों मुख्य सचिव एवं डीजीपी के अतिरिक्त प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों समीक्षा करेगी।

इस दौरे में आयोग की टीम की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक संभावना है। आयोग चुनाव में आयकर, रेलवे, एयरपोर्ट, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, बैंक सहित सभी एजेंसियों के साथ चुनावी समीक्षा करेगा।

साथ ही बिहार से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी राज्यों की सीमा पर सुरक्षा को लेकर भी जायजा लेगा।

पटना आने के पहले आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सभी सामान्य प्रेक्षकों, पुलिस प्रेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों की बैठक तीन अक्टूबर को आईआईआईडीईएम दिल्ली में बैठक निर्धारित की है।