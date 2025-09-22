Language
    बिहार चुनाव से पहले एक्शन में आई पुलिस, शराब की तस्करी रोकने को 569 चेकपोस्ट से होगी निगरानी

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:03 PM (IST)

    बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में साढ़े पांच सौ से अधिक चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। पुलिस ने इस साल अगस्त तक 1 अरब 67 करोड़ रुपये की शराब जब्त की और 84789 लोगों को गिरफ्तार किया। मद्यनिषेध इकाई ने राज्य के बाहर भी कई ऑपरेशन किए और अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शराबबंदी के सख्ती से अनुपालन और शराब तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में साढ़े पांच सौ से अधिक चेकपोस्ट को क्रियाशील किया जाएगा।

    इनमें राज्य के 23 सीमावर्ती जिलों में 393 चेकपोस्ट क्रियाशील किए जा रहे हैं, जिनमें 50 एसएसबी के चेकपोस्ट भी शामिल हैं। वहीं, पड़ोसी राज्यों से भी सीमावर्ती जिलों में भी 176 मिरर चेकपोस्ट स्थापित करने का आग्रह किया गया है।

    इनमें उत्तरप्रदेश में 96, झारखंड में 46, पश्चिम बंगाल में 34 चेकपोस्ट बनाने को कहा गया है। सभी जिलों को चुनाव को देखते हुए शराब तस्करी रोकने को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल से होने वाली शराब तस्करी रोकने को लेकर भी बैठक की गई है।

    अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध) अमित कुमार जैन ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस साल अगस्त तक जिला पुलिस और मद्यनिषेध इकाई ने 22 लाख 32 हजार लीटर से अधिक शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 1 अरब 67 करोड़ से अधिक है।

    इस दौरान 6090 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 52470 पीने वाले, 2416 वारंटी जबकि 29903 शराब के आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। मद्यनिषेध इकाई हर माह औसत साढ़े 77 हजार लीटर शराब बरामद की जा रही है जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।

    राज्य के बाहर 27 ऑपरेशन, पकड़ी गई 20 करोड़ की शराब 

    एडीजी ने बताया कि मद्यनिषेध इकाई के विशेष अभियान दल ने इस साल राज्य के बाहर जाकर 20 सितंबर तक कुल 27 ऑपरेशन किए हैं। इनमें उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक 13, झारखंड में 11, छत्तीसगढ़ में तीन और मध्यप्रदेश में एक कार्रवाई की गई है।

    इस दौरान 1 लाख 76 हजार लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 20 करोड़ 24 लाख से अधिक है।

    बिहार में मुख्यत: यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान एवं अरुणाचल प्रदेश से विदेशी शराब आ रही है।

    बिहार पुलिस ने इन राज्यों के डीजीपी और उत्पाद आयुक्त को इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इसी माह झारखंड के गिरिडीह एवं धनबाद में स्पि्रट के गोदाम एवं डंपिंग स्थान का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें चार करोड़ से अधिक की 44 हजार लीटर स्पि्रट बरामद की गई है।

    शराबबंदी की कार्रवाई 

    • 1 अरब 67 करोड़ से अधिक की शराब बरामद की गई इस साल अगस्त तक।
    • 84,789 लोग हुए गिरफ्तार, 52 हजार से अधिक शराब पीने वाले।