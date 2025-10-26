Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Chunav 2025: माले ने जारी क‍िया संकल्प पत्र, हर भूमिहीन को पांच डिसमिल जमीन देने का वादा

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के लिए माले ने संकल्प पत्र जारी किया है। पार्टी ने भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल जमीन, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया है। रोजगार सृजन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर भी जोर दिया गया है। माले ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संकल्‍प पत्र जारी करते दीपकंर भट्टाचार्य व अन्‍य नेता। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपना संकल्‍प पत्र जारी कर रही हैं। इसी क्रम में रविवार को भाकपा माले ने भी अपना संकल्‍प पत्र जारी कि‍या है। इसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। भाकपा-माले ने चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनने पर हर भूमिहीन और बेघर परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में पांच डिसमिल, शहरी क्षेत्र में तीन डिसमिल जमीन और पक्का मकान देने का वादा किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह वादा रविवार को माले की ओर से जारी संकल्प पत्र में किया गया है। पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल, ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, सांसद सुदामा प्रसाद, और प्रभात कुमार चौधरी ने संकल्प पत्र जारी किया। इसके मुताबिक बिना पुनर्वास किसी गरीब को हटाने पर रोक, अनाज की सरकारी खरीद और उचित दाम की गारंटी, कृषि आधारित उद्योग धंधों पर जोर दिया जाएगा।

    भाकपा माले इस चुनाव में 20 सीटों पर लड़ रही है। पार्टी ने अपने वर्तमान 12 विधायकों को दोबारा मौका दिया है। उन सीटों पर पार्टी का फोकस ज्‍यादा है, जहां धरातल पर उसकी मजबूत पकड़ है।     

    महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे डी. राजा

    भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा समेत तमाम बड़े नेताओं का 29 अक्टूबर से बिहार में चुनावी दौरा शुरू होगा। ये सभी महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम तय किया गया है। रविवार को पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, डा. गिरिश चंद्र शर्मा, सचिव डा. बीके कांगों, रामकृष्ण पांडा, सांसद पी. संदोष कुमार एवं एनी राजा समेत अन्य नेता अलग-अलग जिलों में महागठबंधन के नेताओं के साथ प्रचार करेंगे। महागठबंधन के साथ नेताओं के मंच साझा करने का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। 