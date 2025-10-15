Language
    दिल्ली से पटना तक हलचल ; कांग्रेस आज खोलेगी पत्ते, प्रत्याशियों को जाने लगे फोन

    By SUNIL RAAJEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:08 PM (IST)

    पटना से खबर है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। पार्टी ने लगभग 43 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं, और उम्मीदवारों को सूचित किया जा रहा है। दिल्ली में हुई बैठकों में नामों को अंतिम रूप दिया गया, और युवा चेहरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के कारण सूची जारी करने में देरी हुई।

    आज होगा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

    सुनील राज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है। पार्टी ने देर रात तक चली बैठकों के बाद लगभग 43 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों को फोन कर सूचना दी जा चुकी है। दिल्ली स्थित 10 जनपथ और एआइसीसी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व ने देर रात तक मंथन कर सूची को अंतिम रूप दिया। अब इसे औपचारिक रूप से घोषित किया जाना बाकी है। कुछ अन्य नाम जिन पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था उन पर सहमति बनाने के लिए दिल्ली में अंतिम बैठक जारी है।

    सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति के बीच कई दौर की बैठकों के बाद सूची को लगभग फाइनल कर लिया गया है। कई नामों पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल की बैठक में सहमति बनाई गई। पार्टी की रणनीति इस बार युवा और जमीन से जुड़े चेहरों पर फोकस करने की है, ताकि संगठन को नई ऊर्जा मिले।


    जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात से ही कई संभावित उम्मीदवारों को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय और दिल्ली दफ्तर से फोन काल जाने शुरू हो गए हैं। कुछ उम्मीदवारों को बुधवार की सुबह फोन किए गए। कई सीटों पर कांग्रेस ने पुराने प्रत्याशियों को दोहराया है। पार्टी का मानना है कि स्थानीय समीकरण और जातीय संतुलन के साथ संगठन की मजबूती इस बार जीत की कुंजी होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सूची जारी करने में हो रही देरी की वजह महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के अंतिम बंटवारे को लेकर रही। अब जब अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है, तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने की स्थिति में है।


    सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में चल रही बैठक में 17-18 नामों पर अंतिम सहमति बनाई जा रही है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी हैं जहां से दो-तीन प्रत्याशियों से दावे किए गए थे। इन नामों से एक नाम पर निर्णय लेने के लिए बैठक फिलहाल जारी है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि दूसरी सूची अगले 2-3 दिनों में जारी की जा सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे के बाद कुछ जिलों में असंतोष की स्थिति बन सकती है, खासकर उन नेताओं में जो वर्षों से प्रत्याशी बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

    कांग्रेस ने इस बार संगठन की निचली इकाइयों की राय को प्राथमिकता दी है। पार्टी की कोशिश है कि बिहार में इस बार वह अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सके। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार पार्टी उम्मीद कर रही है कि महागठबंधन की एकजुटता और नए चेहरों के सहारे उसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा।