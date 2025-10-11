Bihar NDA Seat Sharing: इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, BJP-JDU की सिटिंग सीटों पर भी ठोका दावा

राज्य ब्यूरो,पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपने लिए 26 सीटों की दावेदारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में पेश की है।

जिन तय सीटों को लेकर लोजपा (रामविलास) के संसदीय बोर्ड की बैठक में शनिवार को चर्चा हुई उनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) की कई सीटिंग सीटें शामिल हैं।

चिराग पासवान को अधिकृत किया

पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सीटों पर अंतिम फैसला लेने और एनडीए से बातचीत हेतु चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है।

लोजपा (रामविलास) के संसदीय बोर्ड के एक सदस्य के मुताबिक गोविंदगंज, अलौली, ओबेरा, डेहरी, मांझी, पालीगंज/अरवल, ब्रह्मपुर, दानापुर, मसौढ़ी, राजगीर, शेखपुरा, फतुहा/ बख्तियारपुर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

इसके साथ ही शेखपुरा, इमामगंज, बोधगया, हिसुआ, शेखपुरा, महुआ/लालगंज, मोरवा/कसबा, नाथनगर, रुपौली, सुगौली, गायघाट, हायाघाट, बखरी, साहेबपुर कमाल/मटिहानी सीट पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा भी तीन सीटें की दावेदारी पेश की है।



