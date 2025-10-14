Language
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद शिवहर से नहीं नवीनगर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

    By Arun Ashesh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:26 PM (IST)

    पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद अब नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार होंगे। 2020 में उन्होंने शिवहर से राजद के टिकट पर जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासमत प्रस्ताव के समर्थन के बाद जदयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पहले अंशुमान की उम्मीदवारी की चर्चा थी, लेकिन जदयू ने नवीनगर सीट नहीं छोड़ी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद अब औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जदयू ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया है।2020 में वे राजद उम्मीदवार की हैसियत से शिवहर विधानसभा से चुनाव जीते थे। 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विधानसभा में पेश विश्वासमत के प्रस्ताव के पक्ष में उन्होंने मतदान किया। इसी एवज में उन्हें जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है।

    पहले चर्चा थी कि आनंद मोहन के छोटे पुत्र अंशुमान नवीनगर से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें भाजपा से उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी। लेकिन, जदयू ने भाजपा के लिए नवीनगर सीट छोड़ने से इंकार कर दिया। नवीनगर जदयू के कोटे में है।

     

    क्यों गए नवीनगर


    चेतन आनंद शिवहर से राजद टिकट पर जीते थे। लेकिन, पाला बदल कर सत्तारूढ़ दल में आने के कारण शिवहर में उनके प्रति भारी नाराजगी है। उन पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का भी आरोप है। जदयू उनके लिए सुरक्षित सीट की तलाश में था। नवीनगर को उपयुक्त माना गया। जदयू के कई स्तर के सर्वेक्षण में बताया गया था कि शिवहर में चेतन आनंद की जीत मुश्किल हो सकती है।

    टिकट देने से पहले चेतन आनंद को भी यह जानकारी दे दी गई थी कि नवीनगर उनके लिए अधिक सुरक्षित है। 1996 में नवीनगर विधानसभा का उप चुनाव हुआ था। उस समय लवली आनंद चुनाव जीती थी। वह बिहार पीपुल्स पार्टी की उम्मीदवार थीं। इस समय लवली शिवहर से जदयू की सांसद हैं। 2020 में जदयू टिकट पर वीरेंद्र कुमार सिंह नवीनगगर से चुनाव लड़े थे। राजद के विजय कुमार सिंह ने उन्हें 20 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया था।


    अंशुमान के लिए अलग क्षेत्र की खोज

    चेतन आनंद की नवीनगर से उम्मीदवारी के बाद आनंद मोहन के छोटे पुत्र अंशुमान के लिए अलग विधानसभा क्षेत्र की खोज हो रही है। आनंद मोहन भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। भाजपा या एनडीए के किसी अन्य घटक दल के उम्मीदवार के रूप में अंशुमान चुनाव लड़ सकते हैं।