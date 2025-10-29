Bihar Chunav 2025: त्यौहार समाप्त होते ही चटख होने लगे प्रचार के रंग, मोदी-शाह, राहुल समेत कई दिग्गज आएंगे बिहार
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। त्योहारों के बाद, भाजपा-जदयू गठबंधन और राजद महागठबंधन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जैसे नेता बिहार का दौरा करेंगे। दोनों गठबंधन चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार का रंग दशहरा एवं दिवाली के उपरांत छठ महापर्व समाप्त होते ही चटख होने लगा है। राजनीतिक दलों के शीर्ष दिग्गजों ने स्वयं चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही पांच राज्यों के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही केंद्रीय मंत्री व लोजपा (रा) के प्रमुख चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी एवं रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी प्रधानमंत्री के साथ दो चुनावी सभा में मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा मुजफ्फरपुर जिले मोतीपुर चीनी परिसर एवं दूसरी जनसभा छपरा एयरपोर्ट ग्राउंड में होगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चार चुनावी जनसभा प्रस्तावित है। शाह की पहली जनसभा लखीसराय, दूसरी तारापुर, तीसरी हिलसा एवं चौथी पालीगंज में होगी।
जेपी नड्डा की दो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अतिरिक्त कई अन्य नेताओं की जनसभा होगी। उधर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के अतिरिक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अतिरिक्त महागठबंधन कई शीर्ष नेताओं की चुनावी जनसभा निर्धारित है।
योगी व मोहन यादव की जनसभा कल
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की 31 अक्टूबर को अलग-अलग जनसभा निर्धारित है। योगी ने बुधवार को भी कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित एनडीए के पक्ष में वोट का आह्वान किया। पहले चरण का विधानसभा चुनाव छह नवंबर को है। ऐसे में अब करीब एक सप्ताह का समय ही शेष बच गया है। इसको देखते हुए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंंक दी है। अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की कवायद में सभी दल लगे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।