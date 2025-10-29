राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार का रंग दशहरा एवं दिवाली के उपरांत छठ महापर्व समाप्त होते ही चटख होने लगा है। राजनीतिक दलों के शीर्ष दिग्गजों ने स्वयं चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही पांच राज्यों के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही केंद्रीय मंत्री व लोजपा (रा) के प्रमुख चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी एवं रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी प्रधानमंत्री के साथ दो चुनावी सभा में मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा मुजफ्फरपुर जिले मोतीपुर चीनी परिसर एवं दूसरी जनसभा छपरा एयरपोर्ट ग्राउंड में होगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चार चुनावी जनसभा प्रस्तावित है। शाह की पहली जनसभा लखीसराय, दूसरी तारापुर, तीसरी हिलसा एवं चौथी पालीगंज में होगी।

जेपी नड्डा की दो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अतिरिक्त कई अन्य नेताओं की जनसभा होगी। उधर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के अतिरिक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अतिरिक्त महागठबंधन कई शीर्ष नेताओं की चुनावी जनसभा निर्धारित है।