    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस-राजद में सीटों की लड़ाई पर भाजपा ले रही चुटकी

    By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, भाजपा ने महागठबंधन में चल रही कलह पर चुटकी लेते हुए एआई वीडियो जारी किया है। वीडियो में तेजस्वी और राहुल गांधी सीटों के बंटवारे और सीएम पद को लेकर झगड़ते हुए दिखाए गए हैं। भाजपा ने इस वीडियो के माध्यम से महागठबंधन पर निशाना साधा है।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के नेता एक-दूसरे से बाद में लड़ेंगे, फिलहाल तो गठबंधन के अंदर ही अंतर्कलह है। खासकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर सीएम के फेस तक राजद-कांग्रेस के बीच चल रहे मनमुटाव पर भाजपा जमकर चुटकी ले रही है। इसके लिए एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वीडियो का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें तेजस्वी और राहुल गांधी के कार्टून कैरेक्टर आपस में लड़ते दिख रहे हैं।

    भाजपा बिहार ने ऐसा ही वीडियो अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है- जिसका नाम है महागठबंधन नहीं, ये है महालठबंधन। इसमें तेजस्वी की तरह दिखने वाला कार्टून कैरेक्टर कहता है- देखिए हमलोग 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी का कार्टून कैरेक्टर कहता है- तब हमलोगों को क्या मिलेगा? इसपर जवाब मिलता है, जो बचा-खुचा आपलोग अपना देख लीजिए। राहुल कहते हैं- हमारी तैयारी 105 सीट की है, इससे कम मंजूर नहीं। मुकेश सहनी कहते है- हमको 60 सीट से कम मिला तो सारा काम बिगाड़ देंगे। हमको डिप्टी सीएम भी बनना है।

    तेजस्वी कहते हैं- अब चांद-तारा मांग लीजिएगा क्या? दीपंकर कहते हैं- कामरेड भी 45 से कम पर नहीं मानने वाला है। झामुमो के हेमंत सोरेन कहते हैं- हम भी 12 सीट लेंगे... बोल देते हैं। तेजस्वी कहते हैं- ये चुनाव है कि राशन की लाइन। सीट 243 है और दावेदारी 372 की। राहुल कहते हैं- सब आपलोग ही लीजिएगा तो हम झुनझुना बजाएंगे क्या? लगता है इस बार हमारे हाथ से लालटेन फूटेगा? तेजस्वी कहते हैं- लालटेन फोड़ने वाले का हाथ जल जाएगा? ई हम अपना तरजुबा...तरबूजा...तजुर्बा से बता रहे हैं।


    ऐसा ही एक और वीडियो भाजपा ने शेयर किया है- इसमें तेजस्वी और राहुल एक-दूसरे की सीएम और पीएम उम्मीदवारी को लेकर आपस में झगड़ते दिख रहे हैं। राहुल कहते हैं- आपको अपना नाम फेलस्वी रख लेना चाहिए। पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल और राजनीति में भी फेल। क्या बिहार भला ऐसे नौंवी फेल को सीएम बनाएगा? तेजस्वी कहते हैं- हां, आपको भी अपना नाम पप्पू रख लेना चाहिए। देश भी कभी पप्पू को पीएम नहीं बनाएगा। राहुल कहते हैं- देखते हैं आप सीएम कैसे बनते हैं? तेजस्वी जवाब देते हैं- हम सीएम काहे नहीं बन सकते? राहुल कहते हैं -तेजस्वी तुमसे न हो पाएगा?