बिहार की ओर जमकर उड़े BJP के उड़नखटोले, स्टार प्रचारकों ने की 565 जनसभाएं; शाह-योगी ने खूब बहाए पसीने
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त हो गया है, जिसमें 11 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए 565 जनसभाएं कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सभाएं कीं, जबकि अमित शाह ने 36 सभाओं और रोड शो के माध्यम से 168 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने भी 31 सभाएं कीं।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार अब समाप्त हो गया है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी।
भाजपा, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस के कई स्टार प्रचारकों ने इस दौरान ताबड़तोड़ रैलियां की। विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशियों के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की कुल 565 जनसभाएं हुई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जनसभा एवं एक रोड शो किया। जबकि सर्वाधिक 36 जनसभा और रोड शो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अंतिम दिन तक हुई। इसके माध्यम से लगभग 168 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को शाह ने संबोधित किया।
वहीं, 31 जनसभा व रोड शो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। एनडीए प्रत्याशियों के बीच सर्वाधिक मांग भी तीनों नेताओं की रही।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 15, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की 7, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस की 12, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की 17 सभाओं को संबोधित किया।
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 18, असम के मुख्यमंत्री हिंमत विश्व शर्मा की 10, पावर स्टार भोजपुर अभिनेता एवं गायक पवन सिंह की 41 एवं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने 37 जनसभाओं को संबोधित किया।
