बिहार की ओर जमकर उड़े BJP के उड़नखटोले, स्टार प्रचारकों ने की 565 जनसभाएं; शाह-योगी ने खूब बहाए पसीने

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार अब समाप्त हो गया है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी।

भाजपा, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस के कई स्टार प्रचारकों ने इस दौरान ताबड़तोड़ रैलियां की। विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशियों के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की कुल 565 जनसभाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जनसभा एवं एक रोड शो किया। जबकि सर्वाधिक 36 जनसभा और रोड शो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अंतिम दिन तक हुई। इसके माध्यम से लगभग 168 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को शाह ने संबोधित किया।